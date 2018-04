Guerriero Capestrano | in fila a Chieti a Pasquetta

l’incisione del Guerriero di Capestrano - chiama in causa antenati provenienti da altri Pianeti? : l’incisione del Guerriero di Capestrano, chiama in causa antenati provenienti da altri Pianeti? Ad oltre 60 anni dal ritrovamento il Guerriero di Capestrano resta, nel suo incomparabile splendore, indecifrato insondabile misterioso e persino bef­fardo dietro la sua enigmatica masche­ra. Nel corso degli anni quasi tutti gli studiosi di archeologia si sono cimentati nell’impresa, in verità ardua, di decifrarne origini, ...