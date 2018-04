Grave una donna colpita da un cavallo imbizzarrito

Usa - giocano in auto con una pistola durante diretta Facebook : giovane Grave : Usa, giocano in auto con una pistola durante diretta Facebook: giovane grave L’incontro tra tre amici ventenni si trasforma in tragedia e riesplode negli Usa la polemica contro le armi “facili” Continua a leggere

“Una Grave malattia - poi dovevo lavorare” : il tesoriere M5s “spiega” perché ha la terza media : Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il neo tesoriere del gruppo M5s sceglie il proprio profilo Facebook per raccontare la storia della sua "terza media".Continua a leggere

Caso record - 'in vacanza' da una vita : a soli 29 anni era gi&aGrave; libera dal lavoro Video : Vive a Pozzuolo, ameno paesino del Friuli in provincia di Udine che ha 7mila abitanti dove tutti sanno tutto di tutti, o quasi. Ma non avrebbe mai pensato di diventare all'improvviso un Caso mediatico dopo 35 anni di dolce far niente trascorsi nell'ombra e rigorosamente a norma di legge. A 'rompere' le uova nel paniere di una vita tranquilla e beata perfettamente legale, è stata la trasmissione giornalistica '#quinta colonna' che l'ha scovata ...

C'&eGrave; Posta per te : figlio e nozze per una coppia - Marta frequenta Federico? video Video : #Maria De Filippi ha chiuso un’edizione da record di C’è Posta per te [Video] invitando in studio tutto lo staff che lavora alla realizzazione della trasmissione. Non sono mancati i momenti emozionanti nel corso dell’ultima puntata con Gerry Scotti che non ha trattenuto le lacrime nel ricordare i genitori e la commozione di Antonino Cannavacciuolo, ospite con Carlo Cracco, nell’ascoltare le dolci parole di un figlio verso la madre che fatica a ...

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - Grave un bimbo | Le foto : Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo.

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - Grave un bimbo | Le foto : Milano, esplode parte di una palazzina: estratte vive le 9 persone coinvolte, grave un bimbo | Le foto Si ipotizza che a causare l’incidente sia stato un cedimento in seguito a un’esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un’inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo. Continua a leggere

Milano - crolla parte di una palazzina : estratte vive le nove persone coinvolte - Grave bimbo di 7 anni : La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per crollo colposo. L'inchiesta dei pm diretti dal procuratore Gian Luigi Fontana è contro ignoti. L'edificio è stato posto sotto sequestro Secondo ...

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - Grave un bimbo | Le foto : Milano, esplode parte di una palazzina: estratte vive le 9 persone coinvolte, grave un bimbo | Le foto Si ipotizza che a causare l’incidente sia stato un cedimento in seguito a un’esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un’inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo. Continua a leggere

Milano - crolla parte di una palazzina : estratte vive le nove persone coinvolte - Grave bimbo di 6 anni : La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per crollo colposo. L'inchiesta dei pm diretti dal procuratore Gian Luigi Fontana è contro ignoti. L'edificio è stato posto sotto sequestro Secondo ...

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - Grave un bimbo | Le foto : Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo.

Milano - crolla parte di una palazzina : estratte vive le nove persone coinvolte - Grave bimbo di 6 anni : Al momento del crollo, nello stabile erano presenti due famiglie: quattro minori e cinque adulti. Il 118 ha spiegato che tra i quattro bambini coinvolti due sono stati portati in codice verde all'...

Il Segreto - trame iberiche : F&eGrave; in carcere - una bruttissima notizia per i Miranar Video : Un nuovo spazio dedicato allo sceneggiato iberico “Il Segreto” [Video], che narra le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Nei paragrafi seguenti sono riportate le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse in Spagna la prima settimana del prossimo mese. La rivelazione del generale Perez, Prudencio rifiutato dalla moglie Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva spagnola “Antena 3” da lunedì 2 a venerdì 6 aprile 2018, ...

Serie C : maxi-penalizzazione - fino a 16 punti in meno per una societ&aGrave;? Video : La notizia è di quelle che scuote gli ambienti, soprattutto quelli della societa' interessata. A batterla è il sito foggiacalciomania.com, secondo il quale, il prossimo 6 aprile, il Tribunale Federale Nazionale potrebbe comminare al Matera Calcio una penalizzazione di addirittura 16 punti. Il Tribunale Federale discutera' infatti il deferimento dei lucani, e per la societa' di Colummella le scadenze non rispettate potrebbero costare carissimo. ...

Nasa : il satellite impazzito colpir&aGrave; l'Italia? Ecco una foto dell'oggetto Video : Da anni ormai si attende il rientro della stazione spaziale Tiangong-1 e ora mancano poche ore all'impatto con il suolo del satellite cinese impazzito. Finalmente siamo anche a conoscenza del luogo in cui potrebbero cadere alcuni detriti qualora Tiangong-1 non si disintegrasse completamente a contatto con l'atmosfera. Gli scienziati che si stanno interessando all'evento hanno anche rilasciato dei consigli su come comportarsi qualora dei detriti ...