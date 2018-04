Grande Romagna alla 42esima edizione della Maratona del Lamone

Morte Andrea Ginzburg. Il presidente Bonaccini : "L'Emilia-Romagna perde una figura di Grande importanza per la cultura e la ricerca dell'... : Nel 2001 Ginzburg è stato tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato istituzioni di economia e economia delle reti internazionali ...

Il Grande freddo arriva in Emilia-Romagna. A Bologna 'attrezzati anche per i -30°' : Bologna - Bologna è pronta anche ai -30°. No, nessuno si augura di arrivare a tanto e le seppur preoccupanti previsioni meteo lasciano intendere che nei prossimi giorni il termometro si fermerà prima ...