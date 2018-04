Governo | il 4 aprile partono le consultazioni di Mattarella

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio ringrazia San Francesco e prenota il Governo (2 aprile) : ULTIME NOTIZIE : di oggi , ultim'ora . Di Maio prenota il Governo ; Stazione spaziale cinese in caduta, pericolo a Lampedusa? Valanghe in Val Vigezzo (2 aprile) (Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 01:59:00 GMT)

Verso il Governo - mercoledì 4 aprile via alle consultazioni al Quirinale : ecco il calendario : Il Quirinale ha comunicato il calendario ufficiale delle consultazioni . Partiranno mercoledì 4 aprile con l'audizione dei presidenti di Senato e Camera per concludersi nel pomeriggio di giovedì 5 aprile con quella del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Governo - consultazioni al via il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico | Seguito l'ordine di parlamentari eletti : Il 4 aprile partiranno le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati . Sarà poi il turno del presidente della Camera, Roberto Fico , e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Dal 3 aprile le consultazioni. Per il nuovo Governo subito una manovra : Il governo dovrà mettere in piedi subito una manovrina e poi trovare 30 miliardi per il def oltre alle somme necessarie per le nuove scelte politiche del neo esecutivo -