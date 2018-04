Google Chrome 67 Consumerà Ancora Più Memoria RAM

Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web Store : Google ha preso l'importante decisione di iniziare a bloccare le estensioni dedicate al cripto-mining presenti nel Chrome Web Store. Il nuovo ban colpisce un gran numero di estensioni, non solo quelle aventi apparentemente altre funzioni e che si occupavano del mining di nascosto, ma anche tutte quelle aventi nel mining di criptovalute la propria feature principale. L'articolo Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web ...

Gli utenti apprezzano gli “Articoli per te” su Google Chrome : +2100% di traffico nel 2017 : Gli "Articoli per te" di Google Chrome si stanno rivelando un successo, con un aumento di traffico del 2100% nel corso del 2017 secondo i dati diffusi da Chartbeat. Utilizzate anche voi questa funzionalità o l'avete disattivata? L'articolo Gli utenti apprezzano gli “Articoli per te” su Google Chrome: +2100% di traffico nel 2017 proviene da TuttoAndroid.

ARCore - Chrome - Gmail e G Suite : quante novità per i prodotti Google : Tante novità per alcune delle principali app di Google, come ARCore, Google Chrome, Gmail e G Suite che introducono o si preparano a introdurre diverse novità. L'articolo ARCore, Chrome, Gmail e G Suite: quante novità per i prodotti Google proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

Ecco un sistema in stile jukebox per Google Home e Chromecast : Da hoveeman arriva un interessante sistema in stile jukebox che può essere utilizzato con gli speaker Google Home e Chromecast. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco un sistema in stile jukebox per Google Home e Chromecast proviene da TuttoAndroid.

Google Chromecast e Chromecast Ultra in una nuova confezione à la Pixel 2 : L'azienda di Mountain View ha iniziato a commercializzare i suoi Google Chromecast e Google Chromecast Ultra in due confezioni rinnovate. Il nuovo stile è completamente ispirato alla linea di design dei nuovi Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. Nonostante le varie novità estetiche visibili dall'imballaggio, il contenuto rimane tale e quale. L'articolo Google Chromecast e Chromecast Ultra in una nuova confezione à la Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito : Con la versione 65 di Google Chrome, il browser ha anche bloccato l'acquisizione di schermate in Modalità in Incognito e reso più sicuro il multitasking L'articolo Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

Android Oreo su Chrome OS? Macché - Google sta già testando Android P : Anche se Android Oreo non è mai stato rilasciato, Google sta testando Android P su Chrome OS. È dunque possibile che Big G faccia un doppio salto passando dall'attuale versione basata su Nougat a una basata su Android P. L'articolo Android Oreo su Chrome OS? Macché, Google sta già testando Android P proviene da TuttoAndroid.

Le migliori estensioni per Google Chrome gratis da conoscere e utilizzare : Questa guida è dedicata alle migliori estensioni gratuite per Google Chrome che è possibile scaricare e installare in modo semplice. Chrome è uno dei browser più utilizzati al mondo per la sua estrema velocità e la possibilità di usare Google per sincronizzare preferiti, password, cronologia ed impostazioni su ogni device. La caratteristica che più di tutte ne ha determinato il […] Le migliori estensioni per Google Chrome gratis da ...

Google Chrome 65 blocca le app per le email su Android : meglio fare un downgrade : Google Chrome 65 blocca le app per email su Android ad alcuni utenti: ecco come fare per risolvere temporaneamente questo fastidioso problema legato all'ultima versione di Chrome. L'articolo Google Chrome 65 blocca le app per le email su Android: meglio fare un downgrade proviene da TuttoAndroid.

La guida completa alla gestione dell’Audio su Google Chrome : Abbiamo scritto una guida completa alla gestione dell’Audio su Google Chrome dove vedremo come disattivarlo totalmente, solo per alcune pagine o di default La grande guida su come gestire l’audio su Google Chrome Da diverse versioni anche Google Chrome permette di disattivare l’audio di ogni scheda tramite un semplice click sulla tab dove, se nella […]

Google Chrome potrebbe a breve integrare le notifiche native di Windows 10 [AGG.1 Chrome Canary] : [Aggiornamento 18/03/2018] La possibilità di attivare le notifiche native di Windows 10 è stata abilitata in Chrome Canary. Google effettuerà dunque alcuni test e quando il tutto sarà stabile e privo di problemi verrà rilasciato al pubblico. Articolo originale, Con il market share di Windows 10 sempre più in crescita e ormai superiore al buon caro vecchio Windows 7, Google è indubbiamente costretta a supportare maggiormente ...

Google Chrome Beta per Android si aggiorna con la nuova home : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Chrome Beta per Android: si tratta della versione 66.0.3359.30. Scopriamo cosa cambia L'articolo Google Chrome Beta per Android si aggiorna con la nuova home proviene da TuttoAndroid.

Google testa un nuovo design per la home page di Google Chrome : Google sta pensando di rinnovare ancora la home page di Google Chrome e così sta testando nuovi elementi grafici all'interno del canale Dev, a partire dalla versione 66.0.3359.30. L'articolo Google testa un nuovo design per la home page di Google Chrome proviene da TuttoAndroid.