Golf - Masters Augusta 2018 : il calendario completo. Programma - orari e come vederlo in tv : Un parterre de rois a caccia della green jacket. Ci saranno tutti i migliori Golfisti al mondo in occasione dell’Augusta Masters 2018, il primo Major stagionale che andrà in scena tra giovedì 5 e domenica 8 dicembre sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia (USA). L’uomo più atteso è senza dubbio Tiger Woods, pronto a prendersi la scena e a dare la caccia al 15° Major della sua carriera per rinfocolare la ...

Golf - field stellare a Houston in preparazione del Masters : La gara, alla fine di un tour de force durato cinque giorni, è stata vinta da Bubba Watson, il Golfista più stravagante del mondo. È una fortuna che Bubba, dopo un periodo nero, sia tornato in gran ...

Golf - McIlroy e il sogno Masters : Il grande ritorno dell'exnumero uno al mondo s'è materializzato a poche settimane dalMasters di Augusta , 5-8 aprile, , l'unico major che manca nelpalmares di McIlroy per completare il grande slam e ...

Golf - Valspar Championship : prove di Masters per Tiger Woods : E' Tiger Woods l'uomo più atteso Valspar Championship , torneo del circuito PGA che si svolgerà all' Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida. L'ex numero 1 del mondo è ben determinato a presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Masters , in programma dal 5 all'8 aprile, primo major stagionale: per questo motivo scenderà in campo in due tornei ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell vince il Commercial Bank Qatar Masters. Renato Paratore chiude quarto : Eddie Pepperell ha vinto il Commercial Bank Qatar Masters di Doha. L’inglese ha vinto il testa a testa con il connazionale Oliver Fisher, che ha tentato una rimonta disperata nel finale. Pepperell ha infatti disputato un quarto giro regolare con tre birdie e un bogey, chiudendo a -18 e approfittando così del round di Fisher, al quale non sono bastati cinque birdie nelle seconde nove per recuperare i tre bogey della prima parte. Alla fine è ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan e Lorenzo Gagli al quarto posto del Commercial Bank Qatar Masters. C’è un duo inglese in vetta : Continua a brillare il Golf italiano al Commercial Bank Qatar Masters di Doha. Andrea Pavan e Lorenzo Gagli sono stati autori di un gran terzo giro, portandosi entrambi al quarto posto, con lo score di -12. Tutti e due hanno realizzato un round in 67 colpi (5 sotto il par). Gran chiusura di Pavan, che dopo i tre birdie della prima parte è incappato in qualche bogey di troppo (3 alla fine), terminando però con un filotto di tre birdie nelle ...

Golf - European Tour 2018 : Adrian Otaegui in testa al Commercial Bank Qatar Masters. Tre italiani nella top 20 - scivola indietro Edoardo Molinari : Un giro da favola proietta lo spagnolo Adrian Otaegui al comando del Commercial Bank Qatar Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. L’iberico ha concluso il round in 66 colpi (-6), piazzando tre birdie tra le buche 16 e 18 e guadagnando 8 posizioni fino ad ergersi al comando a quota -11 con una lunghezza di vantaggio su un quartetto formato ...

Golf - European Tour 2018 : un trio al comando del Commercial Bank Watar Masters - ma Edoardo Molinari fa sognare : Italia scintillante nel primo giro del Commercial Bank Qatar Masters, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. Sono ben due gli azzurri nella top ten dopo le prime 18 buche, che incoronano per ora gli inglesi Eddie Pepperell e Aaron Rai e il francese Grégory Havret, in testa con un giro in 65 colpi (-7) e una lunghezza di vantaggio su un gruppo composto da quattro ...

Golf - Qatar Masters : Edo Molinari sesto dopo il primo giro : HONDA CLASSIC, LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Giovedì 22 febbraio: dalle 21 , Sky Sport 2 HD, Venerdì 23 febbraio: dalle 21 , Sky Sport 3 HD, Sabato 24 ...