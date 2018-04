Giusy Versace/ Come se la caverà in Parlamento? (Ieri oggi italiani) : Giusy Versace , Come se la caverà in Parlamento con il partito di Forza Italia? Il suo impegno e la grande voglia di fare sono stati ben ripagati finalmente. (Ieri oggi italiani) (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Elezioni 2018 - risultati : ecco i candidati Vip eletti e quelli sconfitti. Giusy Versace in Parlamento - Francesca Barra no : Gianluigi Paragone Alcuni ce l’hanno fatta. Per altri, invece, la notorietà televisiva non è bastata. Nel giorno in cui i risultati elettorali assumono la consistenza dell’ufficialità, sono i numeri a spaccare in due l’esercito dei candidati vip al Parlamento e a decretare vincitori e vinti. ecco chi sono le personalità della tv, del giornalismo e dello sport che hanno conquistato un seggio a Palazzo e quelle che, invece, sono ...