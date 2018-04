Gita a Pasquetta idea maledetta

ilgiornale

: Buona Pasquetta da @CaterpillarAM e Radio2! Chi ci retwitta avrà porte aperte per la gita fuori porta!… - RaiRadio2 : Buona Pasquetta da @CaterpillarAM e Radio2! Chi ci retwitta avrà porte aperte per la gita fuori porta!… - rtl1025 : LINEA DIRETTA Giorno di Pasquetta, buona gita a tutti! Dove ve ne andrete, come e con chi passerete questo giorno di relax? #nonstopnews - kintsvkuroi : RT @IL__CAMALEONTE_: Vi spiego la felicità: - Svegliarsi tardi - fare tutto con calma - il sole a pasquetta - il profumo di primavera nell… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) "Dove vai a?". Io non so mai cosa rispondere perché già faccio fatica ad andare in giro negli altri giorni: sono diventato come Chuck, il fratello di Saul della serie Better Call Saul, o come Howard Hughes ma senza i suoi soldi, o come un personaggio di Samuel Beckett. Figuriamoci a. Perfino le sigarette me le faccio portare a casa con Glovo.A mericorda molto le gite scolastiche, dalle quali già da bambino mi facevo esonerare. Ma anon si può stare fermi, ci si deve spostare, preparare pranzi al sacco e partire all'avventura, e andare a vedere ruderi sperduti che mai ci si sognerebbe di vedere prima. Siccome siamo ad aprile poi, il tormentone comincia una settimana prima, con la consultazione spasmodica del meteo, che regolarmente dà pioggia. Se non dà pioggia, dà mezzo e mezzo, e tutti hanno paura di ritrovarsi la nuvola di Fantozzi sulla ...