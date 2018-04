Giornata mondiale dell' autismo | edifici illuminati di blu

Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo - Siena si fa blu : Attraverso la campagna "Light it up blue", promossa dall'organizzazione internazionale Autism Speaks, i principali monumenti delle città del mondo verranno illuminati di blu, così come lo sarà la ...

ANGSA BASILICATA : IL 2 APRILE Giornata mondiale PER AUTISMO : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA' SU RIMOZIONE MANIFESTO PUBBLICITARIO A POTENZA 16 ...

Il 2 aprile Giornata mondiale autismo - monumenti illuminati di blu : Come accade da anni, infatti, la sera del 1 aprile monumenti e palazzi di tutto il mondo si tingono di blu per dare rilievo alla Giornata mondiale, istituita nel …

Il 2 aprile la Giornata mondiale dell’Autismo : i monumenti si illumineranno di blu : Il 2 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nella notte tra domenica 1 aprile e lunedì 2 anche in Italia numerosi monumenti simbolici si illumineranno di blu, il colore scelto per sensibilizzare sul disturbo e sulle sindromi correlati. L'articolo Il 2 aprile la Giornata Mondiale dell’Autismo: i monumenti si illumineranno di blu ...

Autismo : Quirinale aderisce a Giornata mondiale : Roma, 30 mar. (AdnKronos) – Anche quest’anno la Presidenza della Repubblica aderisce alla “Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” istituita dall’Assemblea generale della Nazioni Unite. La Fontana dei Dioscuri, sita al centro della Piazza del Quirinale, sarà illuminata di blu domenica primo aprile e lunedì 2 aprile. Le luci si accenderanno domenica primo aprile, dal tramonto alle ore 2.30, e ...

Giornata mondiale del Teatro - quando la simulazione diventa arte : Di arte nel calcio ne abbiamo in abbondanza. Colpi di tacco, rovesciate, punizioni. Sono tanti i colpi tecnici in questo sport che possiamo far rientrare nella categoria. C'è poi un'arte meno nobile che, purtroppo, coinvolge una grande quantità di calciatori, a partire dalle primissime categorie: quella della ...

Intervista di Emma Fenu ad Erri De Luca : la Giornata mondiale della Poesia a Copenaghen : “Cercar risposte dagli altri è come calzarsi al piede una scarpa d’altri, che le risposte uno se le deve dare da sé, su misura. Quelle degli altri sono scarpe scomode.” – Erri De Luca La primavera danese accoglie Erri De Luca imbiancando di neve i tetti spioventi, il capo della Sirenetta, i canali ghiacciati e […]

Giornata mondiale del teatro : la Scala o il San Carlo - qual è il palcoscenico più antico? : I due famosi palcoscenici vantano numerosi primati: sono due fra i teatri più prestigiosi, capienti e belli d’Europa. Ma qual è il più antico?Continua a leggere

Intervista di Emma Fenu ad Erri De Luca : la Giornata mondiale della Poesia a Copenaghen : “Cercar risposte dagli altri è come calzarsi al piede una scarpa d’altri, che le risposte uno se le deve dare da sé, su misura. Quelle degli altri sono scarpe scomode.” – Erri De Luca La primavera danese accoglie Erri De Luca imbiancando di neve i tetti spioventi, il capo della Sirenetta, i canali ghiacciati e […]

Giornata mondiale della poesia nelle scuole di Pessano : In occasione della Giornata mondiale della poesia, il gruppo Polvere di Storie ha effettuato delle incursioni poetiche nei tre ordini dell'Istituto comprensivo Daniela Mauro di Pessano. Giornata ...

Intervista di Emma Fenu ad Erri De Luca : la Giornata mondiale della Poesia a Copenaghen : “Cercar risposte dagli altri è come calzarsi al piede una scarpa d’altri, che le risposte uno se le deve dare da sé, su misura. Quelle degli altri sono scarpe scomode.” – Erri De Luca La primavera danese accoglie Erri De Luca imbiancando di neve i tetti spioventi, il capo della Sirenetta, i canali ghiacciati e […]

Reggio Calabria celebra la 58 Giornata mondiale del Teatro : Gli spettacoli realizzati da ragazzi, spettacoli di professionisti ai quali gli allievi assistono, laboratori sperimentali di Teatro, persino atipici insegnanti che si improvvisano attori e registi ...

Il 7 maggio 2018 è la Giornata mondiale della Lentezza : ecco come festeggiarla : Chi va piano, va sano e va lontano. Quante volte ce l’hanno ripetuto? Ma quante volte abbiamo davvero seguito un consiglio così prezioso, presi com’eravamo a correre per non perdere il ritmo incalzante delle nostre giornate, in un festival quotidiano dello stress, per arrivare in tempo o forse ancora prima, in anticipo, rispettando orari e scadenze che, alla fine dei conti, non ci fanno mai davvero godere la vita? Per ricordare a tutti ...

Intervista di Emma Fenu ad Erri De Luca : la Giornata mondiale della Poesia a Copenaghen : “Cercar risposte dagli altri è come calzarsi al piede una scarpa d’altri, che le risposte uno se le deve dare da sé, su misura. Quelle degli altri sono scarpe scomode.” – Erri De Luca La primavera danese accoglie Erri De Luca imbiancando di neve i tetti spioventi, il capo della Sirenetta, i canali ghiacciati e […]