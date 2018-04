Giornata Mondiale dell’Autismo | “Alle famiglie il ruolo più delicato | non lasciamole sole”

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo : tanti eventi per la campagna di sensibilizzazione : Torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo18 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, nella XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per ...

Oggi è la Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo : ... dalle vele del Teatro dell'Opera di Sidney, dalla statua del Redentore che domina su Rio de Janeiro e da tanti altri iconici monumenti di tutto il mondo. È il messaggio di solidarietà globale ...

Giornata Mondiale autismo 2018 - l'enigma della malattia sociale : A dieci anni dall'istituzione volutadall'Oms della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo , il 2 aprile di ogni anno, , il cammino verso l'uguaglianza e la pari opportunità per le persone ...

Giornata Mondiale dell'autismo oggi - 2 aprile 2018 : ecco perché è stata istituita : Ma anche quello di invitare gli stati di tutto il mondo a favorire, con iniziative e assistenza sociale, le famiglie sulla consapevolezza e sul modo di affrontare l'autismo. Per questo motivo, sul ...

Giornata Mondiale dell'Autismo : la storia di Carlos - oltre le difficoltà e i pregiudizi : Il 2 aprile 2018 è la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'Autismo. La storia di Carlos Carlos è un ragazzo di 25 anni che attraverso lo sport e Special...

Giornata Mondiale dell’autismo - oltre i pregiudizi : le storie di chi fa il conservatorio - lavora nell’hi tech o apre una pizzeria : C’è chi studia al conservatorio, chi sogna di gestire una pizzeria, chi si è guadagnato un lavoro a tempo indeterminato per un’azienda che si occupa di tecnologia e chi si è laureato superando difficoltà e pregiudizi. Sono ragazzi autistici. Secondo le indagini dell’Isfol (l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei lavoratori) in Italia oggi solo una persona con autismo su 10 ha un impiego e molto dipende dal percorso avviato ...

Giornata Mondiale dell'autismo - edifici illuminati di blu : Si celebre il 2 aprile la XI Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo , indetta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007. Come ogni anno, in molte città italiane e del mondo verranno illuminati di blu i più importanti monumenti , come l'Empire State Building di New York e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Dalle ultime stime Usa, un bambino su 68 soffre della ...

Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo - Siena si fa blu : Attraverso la campagna "Light it up blue", promossa dall'organizzazione internazionale Autism Speaks, i principali monumenti delle città del mondo verranno illuminati di blu, così come lo sarà la ...

Il 2 aprile Giornata Mondiale autismo - monumenti illuminati di blu : Come accade da anni, infatti, la sera del 1 aprile monumenti e palazzi di tutto il mondo si tingono di blu per dare rilievo alla Giornata mondiale, istituita nel …

Il 2 aprile la Giornata Mondiale dell’Autismo : i monumenti si illumineranno di blu : Il 2 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nella notte tra domenica 1 aprile e lunedì 2 anche in Italia numerosi monumenti simbolici si illumineranno di blu, il colore scelto per sensibilizzare sul disturbo e sulle sindromi correlati. L'articolo Il 2 aprile la Giornata Mondiale dell’Autismo: i monumenti si illumineranno di blu ...

Autismo : Quirinale aderisce a Giornata mondiale : Roma, 30 mar. (AdnKronos) – Anche quest’anno la Presidenza della Repubblica aderisce alla “Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” istituita dall’Assemblea generale della Nazioni Unite. La Fontana dei Dioscuri, sita al centro della Piazza del Quirinale, sarà illuminata di blu domenica primo aprile e lunedì 2 aprile. Le luci si accenderanno domenica primo aprile, dal tramonto alle ore 2.30, e ...

