Giornata dell' autismo | strada lunga verso diagnosi e uguaglianza | in Italia 500mila

Giornata Mondiale dell’Autismo : “Alle famiglie il ruolo più delicato - non lasciamole sole” : “Oggi è la Giornata Mondiale dell’autismo. Desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutti gli educatori, i volontari e gli operatori che ogni giorno affrontano insieme a tanti ragazzi percorsi di crescita, con sensibilità e competenza. È importante che siano avviati, fin dalla tenera età, programmi pedagogici che consentano di comprendere le potenzialità e di sviluppare le inclinazioni di chi è affetto da autismo. Fondamentale ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo : tanti eventi per la campagna di sensibilizzazione : Torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo18 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, nella XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a Giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo : ... dalle vele del Teatro dell'Opera di Sidney, dalla statua del Redentore che domina su Rio de Janeiro e da tanti altri iconici monumenti di tutto il mondo. È il messaggio di solidarietà globale ...

Giornata mondiale autismo 2018 - l'enigma della malattia sociale : A dieci anni dall'istituzione volutadall'Oms della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo , il 2 aprile di ogni anno, , il cammino verso l'uguaglianza e la pari opportunità per le persone ...

Giornata mondiale dell'autismo oggi - 2 aprile 2018 : ecco perché è stata istituita : Ma anche quello di invitare gli stati di tutto il mondo a favorire, con iniziative e assistenza sociale, le famiglie sulla consapevolezza e sul modo di affrontare l'autismo. Per questo motivo, sul ...

Giornata Mondiale dell'Autismo : la storia di Carlos - oltre le difficoltà e i pregiudizi : Il 2 aprile 2018 è la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'Autismo. La storia di Carlos Carlos è un ragazzo di 25 anni che attraverso lo sport e Special...

Video/ Chievo Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 30Giornata - : Video Chievo Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 30giornata. Hetemaj e Castro portano al successo i clivensi.

Video/ Cagliari Torino - 0-4 - : highlights e gol della partita - Serie A 30Giornata - : Video Cagliari Torino , 0-4, : highlights e gol della partita di Serie A per la 30giornata. Obi chiude il match per i granata all'88'.

Video/ Chievo Sampdoria (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ Giornata) : Video Chievo Sampdoria (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Hetemaj e Castro portano al successo i clivensi in casa.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Genoa Spal (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ Giornata) : Video Genoa Spal (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Lazzari prova a salvare gli Spallini al 60', pur rimasti in dieci dopo il rosso a Vicari.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Video/ Fiorentina Crotone (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ Giornata) : Video Fiorentina Crotone (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Simeone e Chiesa decidono il match per i viola.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:42:00 GMT)

Video/ Cagliari Torino (0-4) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ Giornata) : Video Cagliari Torino (risultato finale 0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Ci pensa Obi a chiudere il match per i granata all'88'.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:38:00 GMT)

Giornata dell’autismo - in Italia nasce un network internazionale di scienziati : “Obiettivo terapie accessibili a tutti” : Un network internazionale formato da studiosi provenienti da 20 Paesi e 4 continenti, per sviluppare e condividere i progressi della ricerca sull’autismo e mettere a punto protocolli diagnostici e terapeutici accessibili a tutti. È quello nato in Italia, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’annuncio è stato dato dall’ospedale romano in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dall’Onu nel ...