Gessica Notaro | i legali dell' ex | ' A Ballando deve stare zitta | influenza i giudici'

Gessica Notaro e Stefano Oradei - il Jive pesante (VIDEO) : Gessica Notaro e Stefano Oradei, il Jive della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018: com’è andata una delle coppie più forti del talent di Rai 1? Gessica Notaro e Stefano Oradei hanno deciso di rallentare i ritmi ed esibirsi in un ballo energico in cui hanno messo in primo piano la loro sintonia. Sulle note di “Più bella cosa“, il celebre brano di Eros Ramazzotti, si sono scatenati con una coreografia frizzante e ...

Gessica Notaro alle italiane : "Imparate a volervi bene" : La riminese, sfregiata con l'acido dall'ex compagno e ora protagonista di Ballando con le Stelle, lancia un messaggio di speranza alle donne di tutta Italia e del mondo

Gessica Notaro attaccata dai legali dell'ex. Lei ringrazia Eros Ramazzotti : 'Mi è stato vicino' : Gessica Notaro a Ballando con le Stelle . La sua performance di stasera non convince la giuria, che come dice Selvaggia Lucarelli l'ha trovata 'pesante'. E il suo Jive non è l'unica pesantezza della ...

Gessica Notaro - gli avvocati dell'ex : 'A Ballando deve tacere - influenza il pubblico' : A poche ore dall'inizio della quarta puntata di Ballando con le Stelle , Gessica Notaro viene accusata di eccessive esternazioni nel corso del programma. Per i legali di Edson Tavares , l'ex che le ha ...

Gessica Notaro E STEFANO ORADEI/ "Non sprecate la vostra vita" : l'appello alle donne (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI si posizionano al secondo posto della classifica ottenendo ben tre 10. Il suo messaggio di non smettere mai di sognare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Ballando con le stelle - gli avvocato dell'ex fidanzato di Gessica Notaro vogliono chiuderle la bocca : vogliono tappare la bocca a Gessica Notaro , concorrente di Ballando con le stelle, i due avvocati difensori di Edson Tavares , l'ex fidanzato della ballerina già condannato a 10 anni di carcere in ...

Tavares vs Gessica Notaro/ Gli avvocati dell'ex : "basta offese a Ballando con le stelle" : Gli avvocati di Tavares attaccano Gessica Notaro, accusandola di diffondere notizie processuali relative all'ex fidanzato, e chiamano in causa la Rai. Ecco perché.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:11:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Gessica Notaro : "La gara? Stress positivo" : Gessica Notaro, concorrente di Ballando con le stelle 2018, ha svelato, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, di essere al settimo cielo, per la partecipazione al programma di Milly Carlucci in coppia con Stefano Oradei. Non teme che la sua 'invalidità' possa penalizzarla o favorirla nella gara: Credo di portarmi sulle spalle una storia e anche una responsabilità importanti. Però in queste occasione si parla di ballo e ...

Ballando con le stelle : Gessica Notaro racconta la sua rinascita : Gessica Notaro a Ballando con le stelle: la rinascita dopo la brutale aggressione Milly Carlucci non sbaglia un colpo: la tredicesima edizione di Ballando con le stelle si sta rivelando un successo nonostante l’agguerrita concorrenza di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi. Una delle concorrenti più talentuose di Ballando con le stelle 13 è Gessica Notaro, tristemente nota alle cronache per la brutale aggressione subita il ...

BALLANDO CON LE STELLE 13/ Gessica Notaro - il messaggio ai fans : "Non smettete mai di sognare" : BALLANDO con le STELLE 2018, Akash Kumar: il pubblico perdonerà il modello dagli occhi di ghiaccio? Dopo avere mentito al programma anche i fan si sono sentiti traditi...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Gessica Notaro riparte da Ballando : messaggio speciale per il pubblico : Ballando Con le Stelle, Gessica Notaro: un messaggio ai telespettatori italiani Gessica Notaro è una delle nuove concorrenti di Ballando Con le Stelle. Milly Carlucci ha infatti sorpreso il suo pubblico portando la giovanissima ragazza nella sua trasmissione. In un’intervista rilasciata all’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la donna ha rivelato alcuni importanti […] L'articolo Gessica Notaro riparte da ...

Ballando - Gessica Notaro conquista tutti ma vive ancora l'incubo : 'Lui tornerà' : Un tango perfetto, che ha conquistato tutti, quello messo in mostra ieri, durante Ballando con le stelle, dalla coppia composta da Gessica Notaro e Stefano Oradei. La 29enne, sfregiata con l'acido dal ...

