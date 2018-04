Gaza : Israele - no inchieste. Scontro con Erdogan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nuovi scontri a Gaza - tre feriti. Erdogan : 'Netanyahu terrorista' : "Non serve che dica al mondo quanto sia crudele l'esercito israeliano. Possiamo capire cosa fa questo Stato terrorista guardando la situazione a Gaza e a Gerusalemme".

Gaza - Erdogan contro Netanyahu : "Sei un terrorista e un occupante" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato il premier israeliano Benjamin Netanyahu di essere "un terrorista" e "un occupante", in riferimento ai violenti scontri nel territorio di Gaza. Poco prima Netanyahu aveva affermato di non "accettare lezioni morali da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili". Sabato Erdogan aveva altresì definito "disumano" l'attacco israeliano contro i palestinesi.

