Gaza | bilancio aggiornato | 16 morti | 1490 feriti

swissinfo.ch

: 17 morti e più di mille feriti.Questo, per ora, drammatico bilancio attacco israeliano contro manifestanti palestin… - lauraboldrini : 17 morti e più di mille feriti.Questo, per ora, drammatico bilancio attacco israeliano contro manifestanti palestin… - RaiNews : Scontri al confine tra Gaza e Israele, nuovo bilancio: 17 morti, oltre 1400 feriti. Indetta seduta straordinaria de… - TgLa7 : #Gaza, sale a 17 bilancio vittime: muore 29enne palestinese -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...