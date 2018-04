Galaxy S9 è flop? I primi dati di vendita dicono di si

http://feedproxy.goo

(Di lunedì 2 aprile 2018) Il SamsungS9 vende poco, in Corea del Sud, Paese di origine del produttore, il calo è notevole anche per questioni di politica interna, mancano i sussidi alle aziende per vendere smartphone a prezzi scontati. Ma la questione delle scarse vendite di S9 è facilmente intuibile e non richiede conoscenze particolari.S9 vende poco, Samsung doveva saperlo L’innovazione rispetto al modello precedente è praticamente nulla, Samsung ha puntato tutto su Super Slo-Mo e MyEmoji, davvero troppo poco per uno smartphone che parte da 899€. Se il modello Plus presenta almeno un minimo di differenza con il predecessore grazie alla dual cam posteriore e i 6GB di RAM è comunque trascinato a fondo dalS9. Come già descritto nell’articolo di confronto tra le specifiche diS8 eS9 oltre al confronto benchmark, non esistono reali differenze tra i due smartphone. ...