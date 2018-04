Francia | valanga in zona Chamonix | almeno un morto

Francia - valanga a Chamonix : un morto e diversi feriti - : Secondo quanto riporta la televisione francese Bfm, la vittima è uno scialpinista del Soccorso alpino, travolto sul gruppo delle Aiguilles Rouges

Francia : valanga uccide guida alpina : 13.49 Una guida alpina è stata uccisa da una valanga che ha causato il ferimento di altre tre persone a Chamonix, sulle Alpi francesi. La vittima, che era anche medico, faceva parte di un gruppo di sciatori fuori pista investito da un distacco di neve sul massiccio di Aiguilles Rouges. I tre feriti non sono in gravi condizioni. La vittima era molto nota nell'alpinismo francese e scriveva di frequente sulla stampa specializzata con lo ...

VS : valanga Riddes - si cercano donatori per vittime in Francia :

Francia - valanga sulle Alpi in Provenza : 4 morti e un disperso : Francia, valanga sulle Alpi in Provenza: 4 morti e un disperso Francia, valanga sulle Alpi in Provenza: 4 morti e un disperso Continua a leggere

Valanga uccide 4 sciatori in Francia - allerta ciclone Usa :

Francia - valanga uccide 4 sciatori : 17.23 Almeno quattro persone sono state uccise nelle Alpi Marittime francesi da una valanga. Uno sciatore è rimasto ferito, mentre un altro è disperso. Lo rende noto la gendarmeria. Il gruppo era impegnato in un fuoripista vicino al parco nazionale di Mercantour, nella zona di Entraunes al confine con l'Italia.

Francia : valanga sulle Alpi Marittime - 4 morti :

Francia - valanga travolge e uccide padre e figlia di 11 anni in Val d’Isère : Una ventina di sciatori investiti da una valanga a Racines, in provincia di Bolzano; altri dieci coinvolti in una slavina nel Vallese: tre feriti in tutto