Formula E - ePrix di Roma | tutto quel che c' è da sapere - FOTO GALLERY

Formula E - Abt vince l'ePrix del Messico : Completano la top ten Lucas Di Grassi, della Audi Sport ABT Schaeffler, e il britannico della DS Virgin Racing, Alex Lynn. Di Grassi, costretto a partire dal fondo dello schieramento per la ...

Formula E - Abt vince l'ePrix di Mexico City : Riscatto dell'Audi nell'ePrix di Città del Messico: sul circuito Hermanos Rodriguez, davanti a un grande e festante pubblico, Daniel Abt ha conquistato la sua prima vittoria in carriera, precedendo Oliver Turvey della NIO e Sébastien Buemi della Renault e.dams.Primo vero successo. Abt aveva già conquistato la vittoria a Hong Kong, salvo poi vedersela togliere dai commissari di gara per un'irregolarità alla vettura. Oggi, però, il tedesco è ...

Formula E - Sabato si corre l'ePrix del Messico : La Formula E è pronta a vivere un altro adrenalinico weekend: questo Sabato, la carovana delle monoposto full electric sarà impegnata nell'ePrix di Città del Messico per la quinta corsa della stagione ...

Formula E - Sabato si corre l'ePrix del Messico : La Formula E è pronta a vivere un altro adrenalinico weekend: questo Sabato, la carovana delle monoposto full electric sarà impegnata nellePrix di Città del Messico per la quinta corsa della stagione 2017/2018. Questo è lunico appuntamento dellanno che viene svolto su un circuito permanente e non in un centro cittadino: si sfrutterà uno dei layout del circuito dedicato ai fratelli Rodriguez. 17 curve, 2,092 chilometri da percorrere per un totale ...

Formula E - Vergne vince l'ePrix di Santiago : Jean-Eric Vergne sugli scudi in Cile: è stato il pilota della Techeetah ad aggiudicarsi l'ePrix di Santiago, terzo appuntamento del mondiale 2017/2018 di Formula E. Vergne ha preceduto il compagno di ...

Highlights Formula E ePrix Santiago del Cile - la cronaca della gara giro per giro. Il trionfo di Vergne - il disastro Di Grassi : Ennesima delusione per l'ex campione del Mondo FE , già costretto a partire in tredicesima posizione nella griglia per via di una penalità, in questa travagliata stagione, in cui si ritrova ...

Formula E - ePrix Santiago<br> - Vergne guida la doppietta Techeetah : Jean-Eric Vergne ha vinto lePrix di Santiago, in Cile, mettendo così in bacheca la sua seconda vittoria nella categoria. Il pilota francese, partito dalla pole position, ha gestito la prima posizione dal primo allultimo giro, resistendo anche allattacco del compagno di squadra quando mancavano pochi giri alla fine. La Techeetah ha così conquistato la prima doppietta nella categoria. Sul podio sale anche Sébastien Buemi, a bordo della sua Renault ...

Diretta Formula E ePrix Santiago del Cile - Live la gara in tempo reale : ... oggi 3 febbraio: tris di Frosinone e Venezia, cade il Parma Live Sampdoria-Torino cronaca e risultato in tempo reale: Acquah risponde a Torreira Live Inter-Crotone, cronaca e risultato in tempo ...