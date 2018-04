Foggia Empoli Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Ghersini per Foggia-Empoli : Questi gli arbitri dei recuperi della 29/a giornata, ottava di ritorno, di Serie B in programma lunedì 2 e martedì 3 aprile. Lunedì 2 Aprile - Avellino-Bari , ore 15, : Rapuano; Carpi-Venezia , ore 17.

Morte Astori : le condoglianze di Foggia ed Empoli : Il posticipo di Serie B tra Foggia ed Empoli, valido per la 29^ giornata del campionato e programmato per questa sera alle ore 20:30 allo stadio "Pino Zaccheria", non avrà il suo calcio di inizio poiché rinviato a data da destinarsi. Come ben noto, a causa della Morte di Davide Astori - presso l'albergo "Là di Moret" ad Udine, dove il calciatore si trovava in ritiro con la Fiorentina che avrebbe dovuto giocare ieri contro l'Udinese alle 15 - la ...

Foggia - entusiasmo alle stelle : tutto esaurito contro l’Empoli - profumo di Serie A : Il campionato di Serie B è entrato ormai nella fase decisiva, in particolar modo grande lotta per la promozione nel campionato di Serie A e per i playoff, una squadra in grande forma e che punta la massimo risultato è il Foggia. Solo un passo falso nelle ultime partite per la squadra di Stroppa, quella casalinga contro il Brescia, una Serie di risultati utili che hanno permesso al Foggia di affacciarsi alla zona playoff, obiettivo inimmaginabile ...

Foggia-Empoli - è la partita della stagione : la Serie A è l’obiettivo per… entrambe : Foggia-Empoli, spettacolo per la Serie A – La 28^ giornata del campionato di Serie B ha regalato grosse emozioni e portato importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Beffa nel finale per l’Empoli, la squadra di Andreazzoli accarezzava la fuga in vetta poi il pareggio nel finale dell’Avellino ha rovinato i piani. Dopo il passo falso casalingo contro il Brescia si riscatta il Foggia, la squadra di Stroppa è la ...

Serie B - Novara ko con il Foggia. Il Palermo si rialza - Empoli e Frosinone rallentano : TORINO - Turno favorevole al Palermo, che batte l'Ascoli 4-1 e accorcia sulle prime due in classifica Empoli e Frosinone, entrambe fermate sul pari. Cade il Novara con il Foggia , 0-1, . Vince il ...

