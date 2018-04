Foggia-Empoli 0-3 | tris allo Zaccheria | i toscani allungano in vetta

Serie B - l Empoli non si ferma più tris a Foggia : Non si ferma la marcia dell'Empoli capolista. Nel recupero della 29esima giornata la formazione toscana vince 3-0 a Foggia, porta a cinque i successi consecutivi e allunga sulle inseguitrici: sono 18 ...

Foggia-Empoli 0-3 : in gol Zajc - Rodriguez e Caputo : L'Empoli continua a volare. Va a vincere anche a Foggia con un secco 3-0: a segno Zajc , nel primo tempo, , Rodriguez e Caputo che tocca quota 22 gol , sempre più capocannoniere della B, . La squadra ...

Foggia-Empoli in diretta : 0-2 risultato LIVE : Foggia-Empoli 0-2 17' Zajc, 53' Rodriguez Foggia , 3-5-2, : Guarna; Tonucci, Camporese, Martinelli; Gerbo, Agnelli, Agazzi, Deli, Kragl; Mazzeo, Nicastro. All. Stroppa Empoli , 4-3-1-2, : Gabriel; Di ...

Foggia-Empoli - le formazioni ufficiali : Foggia-Empoli, le formazioni ufficiali – La Serie B non si ferma, importante match valido per la promozione in massima categoria e per la zona playoff, si affrontano due squadre che stanno attraversando un momento molto importante. Nel match di Serie B si affronteranno Foggia e Empoli in una gara molto importante, la squadra di Stroppa cerca un risultato positivo davanti al pubblico amico. Foggia-Empoli, le formazioni ufficiali Foggia ...

Probabili Formazioni Foggia-Empoli - Serie B - 02-04-2018 : Probabili Formazioni Foggia-Empoli, Serie B, recupero della 29^ giornata, 02-04-2018 La 29^ giornata del campionato di Serie B, dopo esser stata rimandata per la tragedia che ha colpito tutto il mondo del calcio, con la prematura perdita del capitano della Fiorentina, Davide Astori, verrà recuperata il lunedì dopo Pasqua, ovvero il 02-04-2018. Le prime due squadre a scendere in campo sono Foggia-Empoli, match delle 12:30. Bisogna ...