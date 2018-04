Fiorentina | ritorno a Udinese a un mese dalla morte di Davide Astori

Inter-Fiorentina - sfida nostalgia : il ritorno a casa di Adriano e Batistuta : Sorrisi e strette i mano con i giocatori non impegnati con le nazionali , sono dieci i nerazzurri out per il mondo con le rispettive selezioni, . Tra gli altri, foto ricordo con Eder, il capitano ...

“Buon viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...

“Buon viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...

Serie A - 5a ritorno : dove vedere Fiorentina-Juventus in Tv e in streaming : Ci stiamo per avvicinare alla quinta giornata di ritorno di Serie A, che si disputerà nell’arco di tre giorni per consentire alle formazioni italiane impegnate nelle Coppe europee di prepararsi al meglio. Una delle sfide più interessanti è proprio quella che aprirà il turno: al Franchi si sfidano infatti Fiorentina e Juventus venerdì 9 febbraio. […] L'articolo Serie A, 5a ritorno: dove vedere Fiorentina-Juventus in Tv e in streaming ...

Il ritorno di Baggio a Firenze - rivivi Fiorentina-Juve 1-0 : Il ritorno di Baggio a Firenze, rivivi Fiorentina-Juve 1-0 La stagione 1990/91 incoronerà Genova: sarà l’anno del primo scudetto blucerchiato, sarà l’anno di Gianluca Vialli capocannoniere della Serie A, ma la 28.esima giornata di quel campionato consegnerà alla storia un altro protagonista, Roberto Baggio. È il giorno del suo ritorno a Firenze con la maglia […] L'articolo Il ritorno di Baggio a Firenze, rivivi Fiorentina-Juve ...

Calcio amarcord : il ritorno di Baggio a Firenze - rivivi Fiorentina-Juventus 1-0 del 1991 : Il Divin Codino contro la Fiorentina si rifiuta di battere un Calcio di rigore e uscendo dal campo raccoglie una sciarpa viola...