Fiocco azzurro in casa Maradona | è nato Diego Matias

Fiocco azzurro a casa del Pibe : è nato Diego Matias Maradona : Fiocco azzurro alle ore 12.27 di oggi in casa Maradona Junior. È nato, infatti, Diego Matías Maradona (in onore del nonno, il Pibe de Oro), pesa 3,480 kg, il figlio di Diego Maradona...

”È nato”. Fiocco azzurro in casa Fedez-Ferragni. Qualcuno ha notato qualcosa sui social : ”Quell’indizio non quadra…” : Il figlio di Chiara Ferragni, 30 anni, e Fedez, 27, è nato. A dare la notizia è stato il sito tabloit.it. ”Siamo i primi a dare la notizia, – si legge – che ci è giunta da pochissimi minuti e verrà presto confermata dai diretti interessati. Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio stanno bene. La lieta novella era attesissima da tutti i fan della coppia, che ...

Fiocco azzurro per il calciatore tedesco Bastian Schweinsteiger e l’ex tennista Ana Ivanovic : Fiocco azzurro per il calciatore tedesco Bastian Schweinsteiger e l’ex tennista Ana Ivanovic. La coppia ha annunciato sui social network la nascita del figlio. “Il mondo non può capire la gioia nei nostri cuori”, ha twittato la serba Ivanovic, ex numero uno del tennis femminile. “Siamo felicissimi”, ha scritto su Instagram l’ex nazionale tedesco Schweinsteiger, che oggi milita nei Chicago Fire, pubblicando ...

Fiocco azzurro per Peres - nato a Roma Pietro : Fiocco azzurro in casa Peres. E’ nato nella clinica Mater Dei di Roma questa notte alle 02.20, Pietro, secondo figlio del terzino dell’AS Roma Bruno Peres e della moglie Camila Ferreira Peres. La mamma è stata seguita dal ginecologo Filippo Perniola e il bebè, che pesa 3,110 Kg, gode di ottima salute. “Mamma e papà sono felicissimi ed emozionati”, fanno sapere dalla struttura. (AdnKronos) L'articolo Fiocco azzurro per ...

Il Fiocco azzurro è un evento - in paese non nasceva nessuno da 13 anni : Montelopio che rischia lo spopolamento saluta Marco, venuto alla luce al Lotti di Pontedera. I genitori: 'Ecco perché ci piace vivere qui'

Fiocco azzurro per Barbara Berlusconi : Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quarta volta, è nato il piccolo Francesco Amos. Barbara Berlusconi ha partorito mercoledì sera in una clinica svizzera il secondo figlio nato dalla relazione con il suo compagno Lorenzo Guerrieri. Francesco Amos è l’undicesimo nipote di Silvio Berlusconi. La coppia aveva festeggiato appena quindici mesi fa l’arrivo di un altro maschietto, Leone. Barbara Berlusconi è madre anche di ...