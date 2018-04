Film da vedere | i 10 imperdibili di aprile

10 Film da vedere in tv (o streaming) - durante il weekend di Pasqua : durante il weekend di Pasqua spesso si ha voglia di vedere qualche bel film. In sala, ma anche a casa, grazie a servizi di streaming e canali tradizionali (digitali e satellitari) ricchi di proposte niente male. Ecco qualche suggerimento. In streaming Annientamento (Netflix) Non è l’horror dell’anno (come si sperava), ma per chi abbia amato il libro (e chi ne sia incuriosito) è un passo obbligato. Lena (Natalie Portman) è una biologa ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e non vedere nel weekend di Pasqua : READY PLAYER ONE di Steven Spielberg. Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance. Usa 2018. Durata: 140’. Voto: 4/5 (DT) Anno 2045, Columbus, Ohio. Il pianeta Terra non se la passa benissimo, mentre lo svago che coinvolge ogni abitante del pianeta è il gioco virtuale Oasis creato dal genio nerd, appena morto, James Hallyday. Quest’ultimo prima di andarsene ha dichiarato ai quattro venti l’esistenza di un Easter egg, ovvero un segreto del gioco ...

Serie tv e Film tratti da libri da vedere su Netflix : Letteratura e cinema si influenzano da sempre. Da alcuni anni poi anche la tv e i servizi streaming si ispirano ai libri, con Serie televisive tratte da romanzi, racconti e saghe letterarie. Spesso questi prodotti vengono acclamati sia dal pubblico che dalla critica, come dimostrano ad ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend : da Foxtrot a Pacific Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...

Come fanno i cubani a vedere Film e serie televisive senza internet : Non è un servizio di streaming ma ci assomiglia. Nel senso che non passa attraverso la rete, ma di mano in mano, su hard disk e supporti fisici. Eppure assomiglia ai principali meccanismi che ...

I 10 Film horror più paurosi che puoi vedere su Netflix : Se c’è qualcuno che non ama gli spoiler, sono, assieme agli amanti della detection, gli appassionati di horror. Perché la paura è in gran parte in quello che temi possa arrivare da un momento all’altro e, se c’è una cosa che non vuoi, è proprio che qualcuno avvisi prima della ‘stoccata’ che lascia senza fiato. Il risultato, rivelano le statistiche di Netflix Italia, è che nel binge whatching di alcuni classici ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e non nel fine settimana del 16 marzo : RACHEL di Roger Michell Con Rachel Wiesz, Sam Claflin, Pierfrancesco Favino. Usa 2017. Durata: 106’ Voto 3/5 (DT) Ottocento inglese, campagna della Cornovaglia. Philip, giovane orfano ed erede di un ricco patrimonio e di una grande tenuta rurale, vede partire il suo caro tutore/cugino Ambrose per Firenze. Là l’uomo incontra un’altra cugina, Rachel: se ne innamora, la sposa, ma presto s’ammala e spedisce lettere a Philip dove gli scrive di ...

Film al cinema : cosa vedere - ed evitare - nel weekend del 17 marzo : Fiore ribelle Il primo Film dedicato al percorso umano e spirituale di Osho, il guru indiano che ha diffuso la sua "scienza della dimensione interiore" in tutto il mondo. Diretto da Krishan Hooda, il ...

Non essere cattivo - Stasera su Rai Movie : ecco perché è un Film da vedere : Cinque buoni motivi per non perdere il film di Claudio Caligari, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, in onda oggi in prima serata su Rai Movie.

Annientamento è un Film da vedere : L'accordo raggiunto da Paramount e dal servizio di streaming è dovuto a una lotta tra i produttori: dopo uno screening test che pare abbia lasciato gli spettatori un po' disorientati e confusi, il ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa non nel weekend del 10 e 11 marzo : RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine. Con Timothy Spall, Imelda Staunton, Celia Imre. Gran Bretagna 2017. Durata 111’. Voto 3,5/5 (DT) L’inglesissima e alto borghese Sandra, dopo 35 anni di formale matrimonio scopre che l’affettato marito ha una relazione con un’altra. Sarà la sorella Bif, sessantenne single e “alternativa”, canne da fumare sempre pronte nel cassetto, ad ospitarla e ad offrirle un paio di stimoli inattesi: un gruppo di ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa no nel weekend delle elezioni e del maltempo (3 e 4 marzo) : LADY BIRD di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf. USA 2017. Durata: 95’ Voto 3,5/5 (AMP) Disfunzionalmente provinciale. A partire dal proprio nome, Christine, lasciato all’anagrafe a favore di Lady Bird. Capelli accesi di tintura rossa, abbigliamento fiabesco, liceale off che ama – ed è amata – da una minoranza, in quell’odiata Sacramento da cui vuole fuggire alla volta di New York. Ma Lady Bird ha un dono, conosce e ‘sa essere’ se ...

“Ecco il video. Ora tutti zitti!”. Isola dei Famosi - finalmente ce lo fanno vedere! Settimane di dubbi - ‘indagini’ e testimonianze. Poi - in diretta - il colpo di scena : il Filmato c’è : Isola dei Famosi: alla fine un video c’è. Ed è stato finalmente mostrato in puntata. Eva Henger lo diceva dal principio, da quando, in diretta tv, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno vissuto qualche giorno prima del via al reality. E siccome il cosiddetto canna-gate non sembra affatto destinato a sgonfiarsi e a essere relegato a un’aula di tribunale come più volte auspicato ...

9 Film da vedere in streaming su Netflix a marzo 2018 : Anche a marzo il catalogo Netflix si amplia con nuovi film, tra produzioni originali della piattaforma e non. «The Outsider» , dal 9 marzo, con Jared Leto ci porta nel Giappone post-Seconda guerra ...