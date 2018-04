FAUSTINO COPPI Le polemiche ancora vive su sua madre Giulia Occhini | la Dama bianca

Anticipazioni Ieri oggi italiani - ospiti 2 aprile 2018 : da FAUSTINO COPPI a Patrizio Oliva : Le Anticipazioni di Ieri oggi italiani del 2 aprile 2018 annunciano, come ospiti del programma di seconda serata di Rita Dalla Chiesa, in onda su Rete 4, sportivi del calibro di: Faustino Coppi e Patrizio Oliva. Tanti personaggi famosi del mondo dello sport, però, faranno capolino in studio per raccontare le loro prodezze, ma qualcosa anche della loro vita privata. Anticipazioni Ieri oggi italiani, 2 aprile 2018: ospiti e temi Lunedì 2 aprile ...