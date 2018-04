Fake news | oggi nel mondo si celebra il Fact-checking Day

“La Serafini rende gay i bimbi” - indagata per la Fake news una candidata della Lega : La procura ha chiuso le indagini sulla donna che avrebbe diffamato l’assessora sostenendo sui social che iniettasse un siero ai giovanissimi

Lite Laura Barriales vs Anna Tatangelo per un uomo?/ Roberto Alessi : è una Fake news! : Roberto Alessi parla della Lite Barriales-Tatangelo: nessuna rivalità amorosa tra le due concorrenti di Celebrity Masterchef, ma solo una Lite per un uovo, non per un uomo(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:17:00 GMT)

Le spiagge più belle del mondo secondo i turisti - quando le ‘Fake news’ le produciamo noi : Decadenza culturale e dell’informazione nell’epoca del web. Ieri il Daily Mail ha diffuso la classifica delle Migliori spiagge del mondo 2018. Giudice valutatore: TripAdvisor. Giudizio 2.0 (inappellabile) dei turisti. 1. La migliore spiaggia europea (sesta più bella del mondo) risulta essere La Concha, vicina a San Sebastian, Paese Basco. Da quelle parti l’acqua atlantica è fredda da staccarti la pelle di dosso anche se indossi una muta ...

Per pubblicità - Fake news sulle "centinaia di vittime" a Kemerovo - : Il canale dell'ucraino Evgenij Volnov, il cui vero nome è Nikita Kuvikov, è diventato 10 volte più popolare dopo le false notizie sulle centinaia di morti nell'incendio a Kemerovo. Lo dimostra il ...

Bonafede : "Il tweet di Anzaldi si basa su una Fake news" : Alfonso Bonafede ribadisce che il reddito di cittadinanza è una priorità del M5S. "Nell'intervista le mie parole non erano equivocabili: il reddito di cittadinanza è una nostra priorità senza se e ...

M5S - Bonafede : 'Tweet della Lega è Fake news - io non parlavo di reddito di cittadinanza' : Intercettato dopo il pranzo in un ristorante nei pressi di Montecitorio, Luigi Di Maio non commenta gli ultimi sviluppi sulle trattative per il...

Le Fake news indigeste : ... andata a buon fine, visti i dati dell'Iss: obiettivo raggiunto con coperture sopra 95%, , alcuni esponenti della medicina e della scienza hanno deciso di mettere nel mirino le fake news nel delicato ...

Benedetto XVI : la Fake news sulla sua morte - precedenti e retroscena Video : La notizia era stata diramata da un sito on line del Lazio perché informati da una fonte che ritenevano attendibile. Sono bastati pochi minuti per rendere virale la #fake news sulla morte di Benedetto XVI alla quale hanno creduto in tanti. Del resto il Papa emerito non aveva nascosto ai fedeli di aver iniziato il ‘pellegrinaggio verso Casa’ facendo riferimento alle sue condizioni di salute. Particolare questo che aveva dato vigore ad ...

“Ratzinger è morto” - bufala contro Papa Emerito/ Francesco fa visita a Benedetto XVI ma si diffonde Fake news : "Papa Ratzinger è morto": la bufala contro il Papa Emerito. Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Santa Pasqua ma si diffonde la fake news sul web(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:23:00 GMT)

Salute : il sorriso si spazzola così - occhio alle Fake news sui denti. : Caffè e vino rosso, in dosi moderate, sono promossi dalla scienza per i loro effetti positivi sulla Salute. Ma a livello dentale possono causare pigmentazioni in superfice, specie in assenza di un ...

Salute - il sorriso si spazzola così : occhio alle Fake news sui denti : La Salute dei denti comincia quando i denti non ci sono. Nei bebè “è importante detergere le mucose subito dopo la poppata, così si insegna al bambino ad associare la fine del pasto a una sensazione di bocca fresca”. Se lo impara da neonato lo ricorderà per tutta la vita, e da grande dopo avere mangiato metterà sempre mano a spazzolino e dentifricio. E’ rivolto alle mamme il primo consiglio di Antonia Abbinante, presidente ...

Le Fake news sul cibo che saturano il web : "Lo zucchero di canna è più salutare dello zucchero bianco", "l'ananas contiene una molecola che brucia il grasso e fa dimagrire", "gli spinaci contengono più ferro della carne e delle altre verdure", "frutta e verdura occorre mangiarne a volontà". Questi sono solo alcuni esempi di falsi miti, false verità che si tramandano da generazione in generazione fino ad assumere un'autorevolezza priva di fondamento scientifico. I rimedi della nonna, al ...

Dall’ananas ai gluten free - le Fake news sul cibo spopolano sul web : Dall’ananas ai gluten free, le fake news sul cibo spopolano sul web La regina delle bufale sull’alimentazione è che lo zucchero di canna sia meno nocivo di quello bianco Continua a leggere

Fake news o pesci d'aprile? I più belli - e riusciti - degli ultimi anni : Netflix LIVE! Sulla scia di Google, maestra di scherzi stilosi di matrice hi-tech, Netflix nel 2017 ha lanciato Netflix LIVE! , un canale in streaming che avrebbe dovuto mostrare 24 ore su 24, 7 ...