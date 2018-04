Fabrizio Bracconeri e Rita Dalla Chiesa L' attore mangia l' agnello | ma l' amica non ci

Rita Dalla Chiesa discute con Fabrizio Bracconeri perché ha mangiato l'agnello... : Rita Dalla Chiesa ha più volte ribadito il fatto di essere una convinta animalista, soprattutto durante gli anni nei quali è stata al timone del programma giuridico Forum, in onda su Canale 5 e oggi condotto da Barbara Palombelli. Fabrizio Bracconeri , invece, è sempre stata una persona alla quale piace indiscutibilmente mangiare. Tutti ricordiamo il suo look ai mitici tempi de I ragazzi della 3ª C, prima del drastico calo di peso avvenuto ...

Fabrizio Frizzi/ Bracconeri : “il mio amico Frizzolone per me è vivo - ricordo con Rita dalla Chiesa a Forum...” : Fabrizio Bracconeri ricorda Fabrizio Frizzi: "Lo chiamavo "Frizzolone" e prendevo in giro Rita, ora mi sento come avessi perso un fratello. Porterò con me il suo sorriso."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:30:00 GMT)