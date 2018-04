F1 | i sorpassi sono così importanti? Il Circus deve essere l’esaltazione della velocità e

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) “Credo che ora con le monoposto più larghe e le gomme più larghe sia più difficile superare in pista. Le misure introdotte l’anno passato prendono un sacco di spazio in pista. E’ difficile trovare aria pulita. Siamo arrivati a un punto in cui molti tracciatistati resi meno appetibili per le corse. Penso che monoposto più strette siano meglio delle attuali. Guardate le moto: hanno molto più spazio per sorpassare e vanno 30 secondi più lente di noi. Abbiamo bisogno di avere una guidabilità migliore, perché aumenterebbe lo spettacolo“. Con queste parole il pilotaRed Bull Daniel Ricciardo ha esposto il proprio punto di vista sulla problematica “” in Formula Uno. A cadenza regolare, ad inizio stagione, questa criticità diventa tema d’attualità, dopo il primo round iridato. Un tracciato cittadino particolare, quello ...