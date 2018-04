F1 | dopo il logo e l' inno arriva la nuova mascotte

I dialoganti del Pd. dopo Franceschini si muove Orlando : "Con M5S dialogo doveroso" : Si è mosso Dario Franceschini, si muovono anche altri dialoganti dentro il Pd. Sono coloro che vogliono che il Pd torni a giocare un ruolo attivo nel processo di formazione del Governo, che sieda al tavolo con il Movimento 5 Stelle per trovare punti di convergenza.C'è il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della minoranza dem, che in un'intervista al Corriere della Sera dice che "il tocca a loro non è una linea" ...

Di Maio - "Salvini mantiene parola"/ Sfida M5s-Lega per Governo : "dialogo con tutti". Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, 'Matteo Salvini mantiene parola data': ora Sfida M5s-Lega per Governo, 'parliamo con tutti, sarò premier'. Consultazioni post-Pasqua.

L’America dopo 10 anni chiude il dialogo economico con la Cina : Alla vigilia del vertice dei ministri delle Finanze a Buenos Aires e nel mezzo delle tensioni sui dazi preannunciati dagli Usa giunge un nuovo segnale di frizione dall’Amministrazione Trump con l’interruzione del canale di dialogo istituzionale con Pechino gestito dal ministero del Tesoro...

Salvo Sottile a Blogo : Con Prima dell'alba ritorna la mia anima da cronista. Ora con Rai3 rapporto solido dopo un passato difficile : L'inchiesta giornalistica pura si affaccia da domani in seconda serata sui teleschermi della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Si tratta di "Prima dell'alba" e alla guida di questo nuovo programma della rete diretta da Stefano Coletta troviamo una vecchia e cara conoscenza del piccolo schermo nostrano: Salvo Sottile. La trasmissione prodotta dalla Stand by me, racconterà la notte degli italiani in tutte le sue ...

Cosa è successo tra Mara e Federico dopo 'C'è posta per te'? L'inaspettato epilogo dopo la puntata : FUNWEEK.IT - Tra le storie che Maria De Filippi ci ha proposto nell'ultima puntata di C'è posta per te, quella di Mara e Federico ha sicuramente attirato maggiormente l'attenzione del fedelissimo ...

Maxxi : dialogo con Cacciari su scienza - filosofia e l'universo dopo Einstein : Il confronto riguarderà temi etici, filosofici, scientifici nell'era della rivoluzione digitale.Non a caso l'incontro è intitolato Dialoghi tra filosofia e scienza. Ad introdurlo sarà la presidente ...

Muore dopo l'intervento in Tv l'archeologo che ha portato la Sapienza al top : La Sapienza oggi è infatti la prima università al mondo per gli studi classici nella classifica internazionale QS, stilata dall'agenzia mondiale di ranking universitari Quacquarelli-Symonds. Il ...

Muore dopo l’intervento in Tv l’archeologo che ha portato la Sapienza al top : Enzo Lippolis dal 2012 era il direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’università romana, che aveva portato dal 101esimo al primo posto della classifica internazionale in soli 5 anni

Morto Enzo Lippolis : l'archeologo stroncato dopo l'intervista su Rai3 Video : Ecco cosa aveva dichiarato sul suo futuro Massimo Gramellini lo aveva invitato per festeggiare l'eccellente risultato appena ottenuto dalla Sapienza, prima al mondo per gli studi classici nella ...

Latina - dopo il caso di Cisterna lo psicologo è ancora utile alla società? : di Renato Foschi * Frequentemente ci colpiscono notizie raccapriccianti come quello del carabiniere che ha ucciso la propria famiglia a Latina. Non riusciamo a dare una spiegazione a questi casi limite. Immancabilmente queste notizie sono diffuse facendo un vago riferimento allo stress, alla depressione, alle separazioni come causa dell’accaduto. I recenti fatti di cronaca sono avvenuti per giunta durante una campagna elettorale che ha puntato ...

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

Amazon-sindacati - riparte il dialogo dopo il gelo : Abbattere il debito pubblico? 'Missione impossibile con le attuali politiche monetarie e le ipocrisie pre-elettorali' 3 Cortemaggiore, corso sui fattori umani che influiscono sulle conseguenze di ...

Sanremo 2018 - dopo il lapsus di Liberi e Uguali Nicola Savino imita il monologo di Favino sui migranti : Ha suscitato ilarità in rete un lapsus di Liberi e Uguali, che nei giorni scorsi su Twitter, per acclamare il monologo recitato da Pierfrancesco Favino alla serata finale del Festival di Sanremo e tratto dall’opera “‘La notte poco prima della foresta” di Bernard-Marie Koltès, ha sbagliato il cognome dell’attore, lanciando l’hashtag #Savino. L’errore è stato commesso anche da Claudio Baglioni la sera ...