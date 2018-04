Empoli | Pasqual | ' Oggi segnale importante | Serie A da raggiungere presto'

Empoli - Pasqual : “Astori lascia un grande vuoto” : “Da grande amico mi ha lasciato un grande vuoto, apprendere una notizia simile e’ stato un qualcosa di troppo doloroso, tutt’ora quando ci penso mi viene un nodo allo stomaco…“. Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina e attuale punto di forza dell’Empoli, non trattiene l’emozione nel ricordare Davide Astori. “Mi spiace per quei giocatori giovani che potevano apprendere tanto da uno come lui ...