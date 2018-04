Empoli | Caputo | ' Zajc fondamentale'

DIRETTA / Foggia Empoli (risultato live 0-1) streaming video e tv : Caputo manca il raddoppio : DIRETTA Foggia Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live sul recupero di Serie B allo Zaccheria (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 13:16:00 GMT)

DIRETTA / Empoli Salernitana (risultato live 0-0) streaming video e tv : clamoroso palo di Caputo! : DIRETTA Empoli Salernitana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista ospita una Salernitana in ascesa(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:22:00 GMT)

Empoli Salernitana / Streaming video e diretta tv : attenzione a Caputo. Quote - probabili formazioni e orario : diretta Empoli Salernitana: info Streaming video e tv, probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. La capolista ospita una Salernitana in ascesa(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:48:00 GMT)

Serie B Empoli-Virtus Entella 2-1 : sul trono con Caputo e Donnarumma : EMPOLI - L 'Empoli fa suo il posticipo domenicale della trentesima giornata e torna in vetta alla classifica di Serie B. A domare la Virtus Entella per 2-1 ci pensano Caputo e Donnarumma, i gemelli ...

Diretta/ Empoli Entella (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Caputo punisce la sua ex squadra : Diretta Empoli-Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 17.30.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:31:00 GMT)

DIRETTA/ Empoli Entella (risultato live 1-0) streaming video e tv : segna l'ex Caputo : DIRETTA Empoli-Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 17.30.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:10:00 GMT)

DIRETTA / Empoli Avellino (risultato live 0-0) streaming video e tv : Caputo sfiora il vantaggio! : DIRETTA Empoli-Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Castellani martedì 27 febbraio 2018.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:55:00 GMT)

Empoli - Corsi : 'Caputo mi ricorda Eder' : Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport : 'Mi ricorda Eder, fece 27 gol qui e poi è arrivato in Nazionale e all'Inter.Spero che Caputo lo batta, da anni non avevamo uno così e può far bene ...

DIRETTA / Empoli Parma (risultato live 3-0) streaming video e tv : Caputo firma il tris! : Empoli Parma, DIRETTA e risultato della partita di Serie B: la coppia d'attacco Caputo-Donnarumma per allungare la striscia positiva dei toscani. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:07:00 GMT)

Il Palermo si è fermato a Empoli : Caputo show - 4 sberle in Toscana : Una notte da incubo. Il Palermo perde male in Toscana con un 4-0 che rischia di lasciare pericolosi strascichi e si fa agguantare dall'Empoli in testa alla classifica, in attesa del risultato del ...

Empoli-Palermo 4-0 : Caputo firma la tripletta - siciliani raggiunti in testa : Lezione dell'Empoli sul Palermo nel big match della Serie B. Finisce 4-0 per i toscani, prima sconfitta in trasferta per i siciliani. Il primo tempo per l'Empoli è da manuale della grande squadra. ...

DIRETTA/ Empoli-Palermo - risultato finale 4-0 - streaming video e tv : tripletta di Caputo! : DIRETTA Empoli Palermo: info streaming video e tv, big match al Castellani tra le due grandi favorite per la promozione DIRETTA in questa Serie B.

Serie B - Empoli da favola : poker al Palermo e primo posto in classifica - tripletta di Caputo! : 1/7 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

DIRETTA/ Empoli-Palermo (risultato finale 4-0) streaming video e tv : tripletta di Caputo! : DIRETTA Empoli Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Castellani per la 24^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 22:12:00 GMT)