Elezioni Egitto | Al Sisi ha vinto col 97% Mattarella “ora verità su Regeni” Un milione

Elezioni Egitto - Al Sisi rieletto con il 97% dei voti - : Il presidente uscente si riconferma alla guida del Paese con quasi 22 milioni di voti. Il leader dell'opposizione Moussa Moustafa non arriva al 3%. Affluenza al 41,5% e oltre un milione di schede ...

Elezioni in Egitto : Al Sisi stravince - ma il secondo è Mohamed Salah : Una vittoria schiacciante per Abd Al-Fattah Al Sisi, il premier egiziano riconfermato alle urne, ma a fare notizia sono soprattutto il forte astensionismo e il secondo posto di... Mohamed Salah, che...

Lo strano caso delle Elezioni in Egitto : "Un milione di voti per Salah" : Dalle urne è uscito un risultato inatteso: non che sia mai stata in dubbio la vittoria di al Sisi, padre padrone dell'Egitto di oggi. Ma il calcio dimostra ancora una volta di essere molto più di uno sport: un...

Al Sisi ha vinto le Elezioni in Egitto (ma va’?) : I risultati provvisori danno al presidente uscente oltre il 90 per cento dei voti, ma l'affluenza è stata bassa The post Al Sisi ha vinto le elezioni in Egitto (ma va’?) appeared first on Il Post.

Egitto - multa a chi boicotta le Elezioni : IL CAIRO, 27 MAR - Rilanciando l'informazione anche via sms, l'agenzia egiziana Mena cita una non meglio precisata "fonte ufficiale giudiziaria" per segnalare che chi non voterà alla presidenziali di ...

Sono iniziate le Elezioni presidenziali in Egitto : Si voterà per i prossimi tre giorni, ma si sa già che vincerà l'attuale presidente, che ha eliminato tutta la concorrenza The post Sono iniziate le elezioni presidenziali in Egitto appeared first on Il Post.

Elezioni in Venezuela ed Egitto - i due pesi e due misure dell’Unione europea : A breve ci saranno le Elezioni politiche sia in Venezuela (aprile), che in Egitto (marzo). I due Paesi versano in grandi difficoltà economiche e stanno vivendo una preoccupante involuzione autoritaria. Eppure mentre i media e i politici dell’Unione europea sanzionano il regime Venezuelano di Maduro, distolgono benevolmente lo sguardo da quello che succede nel ben più vicino Egitto di Al Sisi. Ho già scritto altrove che il Venezuela è ...

In Egitto è stato arrestato il principale rivale del presidente alle prossime Elezioni : L’ex generale Sami Anan era l'unico che sembrava avere qualche chance contro al Sisi, il grande favorito alle elezioni di marzo The post In Egitto è stato arrestato il principale rivale del presidente alle prossime elezioni appeared first on Il Post.

Presidenziali Egitto : arrestato il generale Sami Anan - candidato alle Elezioni : Inoltre, ha spiegato di aver già creato un gruppo di persone (non militari) a sostegno della sua corsa politica. Tra loro anche l'ex capo dell'osservatorio anti-corruzione Hisham Geneina, rimosso da ...