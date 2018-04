El Shaarawy | Non abbiamo nulla da perdere

Roma - El Shaarawy : 'Messi super - non abbiamo niente da perdere' : Tornando al Barcellona, ' dovremo stare attenti ai loro passaggi, al loro possesso palla, ai movimenti di Messi , che oggi è di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Affrontiamo il migliore e ...

Pastorello : “El Shaarawy? Non vedo nessun trasferimento all’orizzonte” : “El Shaarawy? E’ innamorato della città, della societa e dei suoi tifosi, sono al 100% convinto che rimarrà alla Roma. Il desiderio del ragazzo è rimanere e da quello che ci risulta è anche quello dell’allenatore e della società. Non vedo nessun tipo di trasferimento all’orizzonte”. Lo ha detto Federico Pastorello, agente dell’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, a ‘La Politica nel Pallone sui Gr ...

Roma - l'agente di El Shaarawy : 'Non vedo nessun trasferimento all'orizzonte' : 'La Roma ha dei giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi squadra del mondo, Alisson su tutti, è il miglior portiere oggi in circolazione anche se ter Stegen sta facendo bene al Barca, poi nel ...

Roma - Monchi / Il ds spagnolo : i giallorossi hanno deciso di non cedere Dzeko - mega offerta per El Shaarawy : Roma, Monchi: il direttore sportivo spagnolo ha sottolineato come sia stata la squadra giallorossa a rifiutare l'offerta del Chelsea per Edin Dzeko e non il calciatore bosniaco.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:39:00 GMT)