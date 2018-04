: Al Sisi vince le elezioni in Egitto col 92% dei voti. Ecco una bella legge elettorale, non quella ciofeca del Rosat… - vittoriozucconi : Al Sisi vince le elezioni in Egitto col 92% dei voti. Ecco una bella legge elettorale, non quella ciofeca del Rosat… - CybFeed : #News #Egitto,vince con 97% di voti Al Sisi - NotizieIN : Egitto,vince con 97% di voti Al Sisi -

Il presidente egiziano Abdel Elfattah Alè stato rieletto con il 97,08 per cento dei,un totale di preferenze di oltre 21,8 milioni di. Al suo sfidante, Moussa Mustafa Moussa, è andato appena il 2,92 per cento dei,in valori assoluti oltre 656 mila preferenze. L'affluenza è stata del 41,5 per cento. Le schede annullate sono state 1.762.231 pari al 7,2% totale. Lo ha reso noto la commissione elettorale in una conferenza stampa.(Di lunedì 2 aprile 2018)