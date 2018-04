Egitto | voto | Al Sisi vince con il 97%

Egitto - il plebiscito per Al-Sisi offuscato dal non voto : Egitto, lo "sciopero del voto" è riuscito. Nonostante le minacce di multe proibitive per i "disertori delle urne", nonostante la martellante campagna mediatica sul "dovere" di partecipare, nonostante la mobilitazione dell'apparato pubblico trasformato in un "esercito" di attivisti. Ricatti, promesse, un culto della personalità da far invidia alla Corea del Nord, tutto ciò non ha riempito i seggi e così il "trionfo" ...

Egitto - al vie le presidenziali : un voto proforma che serve ad Al Sisi per placare i malumori della gente e dei militari : Un piccolo manifesto elettorale annerito dallo smog penzola tristemente da un palo della corrente nel centro del Cairo. C’è scritto “Vota Moussa Mostafa Moussa” alle presidenziali egiziane. Nella scheda è accompagnato dal numero 2 e – per agevolare chi non sa leggere né scrivere – dal simbolo dell’aereo. Moussa è l’unico sfidante del presidente uscente Abdel Fattah el-Sisi in queste elezioni che molti analisti ...

Egitto al voto - al Sisi verso riconferma : 03.21 Urne aperte per tre giorni in Egitto. dalle 9 di oggi, per le elezioni presidenziali. Al voto 60 mln di cittadini su una popolazione di 95. I residenti all'estero hanno già votato nelle ambasciate e consolati egiziani dal 16 al 18 marzo. Scontata la riconferma del presidente al Sisi che nel 2014 è stato eletto con il 96,9% dei consensi, dopo che aveva destituito l'islamista Mohammed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani. I risultati ...

Egitto al voto per le presidenziali scontata la riconferma di Al-Sisi : LA DENUNCIA Pena di morte, altri cinque prigionieri impiccati Sisi ha promesso di proseguire nel conclamato miglioramento dell'economia e nella lotta al terrorismo. Sul fronte dei diritti, la ...

Egitto al voto per le presidenziali : scontata la riconferma di Al-Sisi : LA DENUNCIA Pena di morte, altri cinque prigionieri impiccati Sisi ha promesso di proseguire nel conclamato miglioramento dell'economia e nella lotta al terrorismo. Sul fronte dei diritti, la maggior ...

Egitto - l'incubo di Al-Sisi è lo "sciopero del voto" : Urne semi vuote. Un plebiscito monco per un "Faraone" azzoppato. E' lo spettro che si aggira nei palazzi del potere al Cairo a poche ore dalla prima giornata delle elezioni presidenziali. Il successo del raìs in carica, Abdel Fattah Al-Sisi, è fuori discussione, semplicemente perché il generale-presidente dopo aver fatto mettere dietro le sbarre 60 mila detenuti politici, ha "convinto" gli sfidanti con maggior credito a ...