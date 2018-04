Egitto | Al Sisi vince le presidenziali col 97% Ma vota meno di un egiziano su due

Abdel Fattah al Sisi è stata rieletto presidente dell’Egitto con il 97 per cento dei voti : Abdel Fattah al Sisi è stato riletto presidente dell’Egitto con il 97 per cento dei voti, ha annunciato la Commissione elettorale egiziana. Al Sisi ha battuto il suo unico avversario, Moussa Mustafa Moussa, politico semi-sconosciuto che aveva detto di essere The post Abdel Fattah al Sisi è stata rieletto presidente dell’Egitto con il 97 per cento dei voti appeared first on Il Post.

Farsa in Egitto - è bomber Salah il rivale di Al Sisi : In Egitto politica e pallone non smettono mai di rincorrersi. E se ai tempi della Primavera araba furono i tifosi dell'Al Ahly del Cairo , 39 scudetti, a scendere per primi in piazza Tahrir contro Moubarak, ...

Elezioni in Egitto : Al Sisi stravince - ma il secondo è Mohamed Salah : Una vittoria schiacciante per Abd Al-Fattah Al Sisi, il premier egiziano riconfermato alle urne, ma a fare notizia sono soprattutto il forte astensionismo e il secondo posto di... Mohamed Salah, che...

Egitto : Al Sisi ha vinto - ma tanti votano per Mohamed Salah :

Al Sisi trionfa alle urne in Egitto - ma la vera sorpresa è Mohamed Salah : Oltre un milione di egiziani che si sono andati a votare alle elezioni presidenziali hanno deciso di annullare la scheda, di questi molti hanno dato la loro 'preferenza' al campione di calcio Mohammed Salah. Lo riporta l'Economist.Anche se i risultati ufficiali delle presidenziali in Egitto usciranno solo la prossima settimana ed appare scontata la vittoria del presidente con il 92% dei voti, il quotidiano Al Ahram ha raccontato il successo ...

Cosa ci dice l'elezione di Al Sisi in Egitto su ciò che resta della 'Primavera araba' : E ha a che fare con un tasso di disoccupazione che nell'area è tra i più alti del mondo , con l'incapacità dei nuovi governi di assicurare quei servizi di welfare su cui si basava molto del consenso ...

Egitto - il plebiscito per Al-Sisi offuscato dal non voto : Egitto, lo "sciopero del voto" è riuscito. Nonostante le minacce di multe proibitive per i "disertori delle urne", nonostante la martellante campagna mediatica sul "dovere" di partecipare, nonostante la mobilitazione dell'apparato pubblico trasformato in un "esercito" di attivisti. Ricatti, promesse, un culto della personalità da far invidia alla Corea del Nord, tutto ciò non ha riempito i seggi e così il "trionfo" ...

Egitto - si vota per le presidenziali : Al-Sisi senza avversari : Chi trionferà alle elezioni si ritroverà a dover fare i conti con un'economia in difficoltà e con la minaccia rappresentata dai jihadisti dell'Isis in un Paese in cui milioni di persone vivono sotto ...