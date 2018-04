Egitto | Al-Sisi vince col 97% dei voti | Mattarella ribadisce | Verità su ...

Egitto : Sisi - presidente di tutti - anche di chi non ha votato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Elezioni Egitto - Al Sisi rieletto con il 97% dei voti - : Il presidente uscente si riconferma alla guida del Paese con quasi 22 milioni di voti. Il leader dell'opposizione Moussa Moustafa non arriva al 3%. Affluenza al 41,5% e oltre un milione di schede ...

Egitto - al Sisi rieletto presidente dopo un voto senza batticuore : 97 per cento delle preferenze : Parecchie cose sono cambiate da allora - positivamente in economia e molto negativamente sul piano sociale e politico - ma il pugno di ferro contro ogni forma di opposizione al governo , e al ...

Egitto - Al-Sisi stravince con il 97 per cento. Ma la bassa affluenza indebolisce il suo desiderio di leadership a vita : Il presidente egiziano uscente Abdel Fattah Al-Sisi ha stravinto le elezioni con il 97,08% delle preferenze. Il suo sfidante, sostenitore e candidato all’ultimo minuto, Moussa Mustafa Moussa, si deve accontentare di un misero 2,92% superato anche delle schede non valide, circa il 7%. La commissione elettorale egiziana ha comunicato i dati definitivi delle consultazioni presidenziali confermando i risultati preliminari e quello che già tutti ...

Egitto - Al Sisi vince le presidenziali col 97%. Ma vota meno di un egiziano su due : Un plebiscito a metà. Anzi meno. Il presidente uscente Abdel Fattah Al Sisi ha vinto le elezioni in Egitto con il 97% dei voti. Alle urne, però, è andato meno di un egiziano su due. Lo riferisce il direttore dell’Autorità nazionale per le elezioni, Lasheen Ibrahim, specificando quello che era l’unico dato dubbio di questo turno elettorale: l’affluenza ferma al 41,5%. A incoronare il presidente, dunque, è stata meno della metà degli aventi ...

