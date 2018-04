Ecommerce | la francese Vente-Privee lancia la sfida ad Amazon

wired

(Di lunedì 2 aprile 2018) Un’immagine interna del quartier generale dia La Plaine-Saint Denis Lo shopping online non finisce con. La vastità del catalogo, i prezzi concorrenziali e la velocità nelle consegne hanno trasformato la creatura di Jeff Bezos nel più grande negozio digitale ma la rete offre alternative, e non di nicchia. Un esempio arriva daè un portale dipioniere delle vendite-evento, con prodotti che spaziano dall’abbigliamento all’oggettistica, dallo sport alla gastronomia, dagli accessori ai dispositivi hi-tech, offerti a prezzi scontati con finestre temporali da tre a cinque giorni. Il sistema ha fatto decollare le azioni dell’azienda fondata nel 2001 da Jacques-Antoine Granjon, che oggi opera in quattordici paesi (Francia, Spagna, Italia, Germania, Regno Unito, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Danimarca, Polonia, Brasile e ...