eCall | la chiamata d’emergenza salvavita è obbligatoria dal 1 aprile

(Di lunedì 2 aprile 2018) Si allunga il corredo tecnologico necessario per ottenere l’omologazione in Europa: dal 1è infatti scattato l’obbligo per i costruttori di dotare i loro nuovi prodotti della “”, laautomatica di emergenza ai soccorsi in caso di grave incidente. Così, anche se il conducente è immobilizzato, incastrato fra le lamiere o ha perso conoscenza, medici e polizia possono essere comunque allertati. Come spiegato qualche mese fa, lapuò essere azionata pure manualmente dagli occupanti dell’auto e consente di inviare al 112 informazioni utili, come la posizione gps del veicolo, modello e alimentazione dell’auto, il numero dei passeggeri nell’abitacolo e l’eventuale esplosione degli airbag. Nessun problema per la privacy: il dispositivo non permette la tracciabilità dei percorsi, almeno fin quando non si attiva o viene attivato. Una tecnologia che, secondo una stima della ...