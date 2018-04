E' morto Steven Bochco | creatore di ' Avvocati a LA' e ' NYPD'

gazzettadiparma

: Steven Bochco, produttore di ‘Hill Street Blues’ e ‘NYPD Blue,’ è morto a 74 anni - oknosureddit : Steven Bochco, produttore di ‘Hill Street Blues’ e ‘NYPD Blue,’ è morto a 74 anni - sfiorata82 : Per Steven Spielberg Tintin non è morto -

(Di lunedì 2 aprile 2018) E'ieri all'età di 74 anni, autore e produttore tv noto in particolare per aver creato serie come 'a Los Angeles' e '- New York Police Department'. Vincitore di dieci ...