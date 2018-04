È morto a 91 anni Efraín Ríos Montt | ex dittatore del Guatemala

A 18 anni travolto e ucciso da auto pirata : trovato morto da padre e sorella : Tragedia a Piombino Dese (Padova). Un diciottenne di Levada, E.S.H., era in sella alla sua bici quando è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. L'incidente è avvenuto alle ore 23 circa di sabato...

E' morto Luigi De Filippo : figlio di Peppino - aveva 87 anni Video : Si è spento all'eta' di 87 anni l'attore di teatro, nato a Napoli il 10 agosto del 1930, #Luigi De Filippo, discendente dalla più famosa famiglia napoletana, figlio di Peppino de Filippo Giuseppe, a sua volta fratello di Eduardo e Titina. Il padre uno dei più grandi comici Peppino de Filippo fu uno dei più grandi attori comici del teatro italiano e del cinema, scrisse commedie che interpretò con maestria e grande arte. Lo ricordiamo con Toto' ...

Tragica vacanza dagli amici in Sardegna : Enrico - 36 anni - trovato morto nel sonno : Terribile lutto per la comunità di Carbonera (Treviso): è morto, in circostanze poco chiare, Enrico Grespan, 36 anni, molto conosciuto in zona: era responsabile commerciale...

Un italiano di 37 anni che viveva a Pavia è stato trovato morto in Messico : Un italiano di 37 anni che viveva a Pavia è stato trovato morto in Messico, scrive la Provincia pavese. L’uomo si chiamava Alberto Villani, faceva l’intermediario per operazioni finanziarie e secondo la Provincia pavese viaggiava spesso per lavoro. Il suo corpo The post Un italiano di 37 anni che viveva a Pavia è stato trovato morto in Messico appeared first on Il Post.

Savona - morto a 37 anni il biker Fausto Vignola : aveva partecipato all’ultima Dakar : Il motociclista nei mesi scorsi aveva portato a termine la Dakar, la prova più dura del mondo: è morto mentre si allenava lungo un sentiero in Liguria.Continua a leggere