è morta Winnie Mandela - ex moglie di Nelson Mandela : È morta a 81 anni Winnie Mandela, ex moglie di Nelson Mandela. Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, nata a Mbizana, in Sudafrica, il 26 settembre del 1936, è stata una donna politica, per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'African National Congress. © Riproduzione riservata 02 aprile 2018

Winnie Mandela morta - addio all’ex moglie di Nelson : combattè al suo fianco contro l’apartheid : È morta Winnie Madikizela Mandela, ex moglie di Nelson Mandela. Aveva 81 anni. La donna, attivista delle campagne contro l’apartheid, ebbe due figli dall’ex presidente del Sudafrica. La notizia è stata data dalla Bbc, citando il suo assistente personale. Nata a Mbizana il 26 settembre del 1936, Winnie Mandela è stata in politica per molti anni, ha ricoperto il ruolo di vertice dell’African National Congress Women’s League ...

