E' la settimana delle consultazioni Giovedì l' incarico o nuovi colloqui

Governo - al via la settimana delle consultazioni - LaPresse - : Dopo le nomine al Senato ed alla Camera tutto è pronto per arrivare alla composizione del Governo. Il primo round mercoledì 4 aprile quando il capo dello Stato incontrerà al Colle i presidenti di ...

Weekend delle palme ed inizio settimana con piogge al sud ma temperature in rialzo : Sguardo alla situazione Bentrovati amici come vediamo dal satellite un nuovo vortice di bassa pressione dall’atlantico(la perturbazione n°10 del mese) sta per andare ad interessare la Sardegna nel pomeriggio-sera e il meridione entro domani con rovesci e temporali diffusi. Sullo Ionio permangono i refoli della vecchia perturbazione che ha portato nevicate a bassa quota sulla […]

In arrivo la carta delle aree di stoccaggio delle scorie nucleari. Calenda : "Entro la prossima settimana" : È destinata a far discutere la mossa con cui il governo Gentiloni, in regime di prorogatio per il disbrigo degli affari correnti, vuole approvare entro la prossima settimana il decreto che indica le aree potenzialmente idonee a ospitare rifiuti nucleari. Lo ha detto chiaramente il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine di un convegno del Gestore dei servizi energetici (Gse).Il decreto ...

“Ecco come sto”. Valentina Dallari - da qualche settimana l’ex tronista di Uomini e Donne è ricoverata in una clinica specializzata. E ora parla delle sue condizioni : Le sue foto avevano fatto il giro delle rete. Il collo sottile, le braccia scheletriche, un sorriso tirato lontano di ricordo di quello che tutti avevano imparato ad amare nel salotto di Uomini e Donne. La notizia della malattia di Valentina Dallari, vittima di una serie di disturbi alimentari, era annunciata. La progressiva perdita di peso sotto gli occhi di tutti ma nessuno pensava fosse così grave. Grave al punto da costringerla al ...

Mercati europei avviano la settimana sotto il segno delle vendite : Teleborsa, - Avvio di settimana al ribasso per le principali borse europee che seguono la scia ribassista lasciata da Tokyo. Gli investitori sono in attesa dell'appuntamento clou della settimana: il ...

Elezioni Presidenti delle Camere. settimana di consultazioni in vista : Nessun nome e ancora nessun accordo all'orizzonte. I leader dei partiti sono in fase di ascolto. I registi degli scenari principali sono Salvini e Di Maio, rispettivamente rappresentanti di coalizione ...

Tumori : il 35% delle patologie dipendono dalla cattiva alimentazione - al via la settimana Lilt : Il 35% dei Tumori dipende da una errata alimentazione. Per sottolineare l’importanza che la prevenzione primaria riveste nella lotta contro il cancro, parte la XVII edizione della settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Dal 17 al 25 marzo consigli e visite negli spazi prevenzione Lilt in tutta Italia dove sarà possibile acquistare una bottiglia di olio ...

Motomondiale - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Losail. Il programma completo delle tre classi : Sarà possibile seguire gli eventi anche in streaming, tramite SkyGo , per i soli abbonati a Sky, per non perdersi nemmeno un evento per mezzo di smartphone, tablet o pc . OASport vi proporrà la ...

Motomondiale - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Losail. Il programma completo delle tre classi : Torna il Motomondiale e lo fa, come ormai è consuetudine, con il Gran Premio del Qatar a Losail. La prima gara della nuova stagione sarà di scena in mezzo al deserto e sotto la luce dei riflettori e ci permetterà di farci una prima idea sui rapporti di valore, sui favoriti, oppure su chi parte leggermente più indietro, nelle tre classi. Marc Marquez rimetterà in palio il suo titolo (il quarto nei cinque anni in questa categoria per lo spagnolo) ...

settimana delle energie sostenibili a Milano : Si è aperta la Settimana delle energie sostenibili, che per la prima volta si svolge a Milano fino al 22

Ambiente : a Milano al via la prima settimana delle energie sostenibili : Si è aperta la settimana delle energie Sostenibili, che per la prima volta si svolge a Milano fino al 22 marzo in diverse località della città grazie all’organizzazione di MCE (Mostra Convegno Expoconfort, manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie per il comfort abitativo) e al supporto tecnico di Amat (Azienda per la mobilità e l’energia). “Milano ha un cronoprogramma molto chiaro per condurre la città al contenimento delle emissioni ...

Wall Street avvia la settimana sotto il segno delle vendite : Avvio al ribasso per la borsa americana. Sui listini azionari diverse le nuvole all'orizzonte: dai timori di una guerra commerciale alle prospettive di instabilità politica in Europa dopo l'esito del

