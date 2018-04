Dove finiscono le tue imposte | la precompilata può dirtelo

Negozi senza cassa - home banking e scimmie clonate. Dove finiscono le persone? : Entri nella banca Dove sei cliente da sempre: all’ingresso una macchina, Dove si spera tu ti fermi per fare ciò che sei venuto a fare. Se passi quella porta trovi un impiegato che ti porta a un’altra macchina, a fare l’operazione che una volta faceva lui. Uno solo, in trincea, a difendere la banca dai clienti. Non usi l’home banking? Hai un problema con la Vodafone, ci metti giorni a raggiungere un umano dell’assistenza, dopo innumerevoli ...