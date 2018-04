Donna di 37 anni si schianta al suolo con la moto

Sondrio - valanga travolge un'auto : ferite una Donna e la figlia di 2 anni : Tragedia sfiorata a Livigno nel pomeriggio di domenica dove una valanga è caduta sulla strada statale del Foscagno dove in quel momento passava un'auto che è stata investita. La slavina si è staccata ...

Prima mi fidanzo poi ti derubo. Arrestata una Donna per truffa ed estorsione ai danni di un vedovo : L'attività d'indagine, condotta d'intesa con la Procura della Repubblica di Oristano, ha tratto origine dalla denuncia sporta alcuni giorni fa dall' anziano pensionato, residente nel piccolo Comune di ...

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Il ballerino nelle vesti della Donna della coppia? (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:30:00 GMT)

Gubbio - violento incidente tra due auto : Donna di 102 anni ne esce quasi illesa : Almeno tre gli incidenti stradali nel pomeriggio nella zona di Perugia: in uno scontro tra Padule e Spada, lungo la variante che arriva a Gubbio, una anziana signora classe 1916 ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita. Ferito anche un 38enne.Continua a leggere

Associazione Stampa Estera - dopo 20 anni di nuovo una Donna presidente : eletta la giornalista turca Esma Cakir : Per la prima volta dopo quasi 20 anni, è stata eletta una donna alla guida dell’Associazione Stampa Estera: è la 38enne giornalista turca, Esma Cakir. Corrispondente in Italia delle agenzie di Stampa turche Dha e ntv, da nove anni è socia dell’Associazione e ha già fatto parte del consiglio direttivo per due volte. “Da donna, da presidente, mi auguro di poter continuare ancora di più il percorso che ha portato l’Associazione della ...

Donna prigioniera in casa per otto anni : il marito la controllava con le telecamere : Una vita d’inferno. Una vita da prigioniera nelle mura di casa sua, controllata in ogni suo movimento da un marito-padrone che l’ha vessata e maltrattata per anni. È una storia agghiacciante quella che arriva da Sant&rsquo...

Claudia Gerini : "Roma? Jessica direbbe 'Quant'è zozza 'sta città'. Come una bella Donna - che non fa la doccia da 10 anni" : "Roma? Come una bella donna, che non fa la doccia da 10 anni". Così Claudia Gerini in un'intervista al programma Circo Massimo, parla della Capitale, città nella quale è nata e vissuta. L'attrice ha commentato anche l'attuale situazione politica e la questione molestie nel mondo dello spettacolo, sollevata dalla scandalo Weinstein."Jessica, il mio personaggio in 'Viaggi di nozze', direbbe 'Quant'è zozza 'sta ...

Donna di 25 anni muore di morbillo a Catania. La famiglia denuncia l'ospedale "Garibaldi" : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale "Garibaldi" di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano La Sicilia. La 25enne era arrivata nel pronto soccorso il 23 marzo scorso ma dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva - scrive il quotidiano - le sue condizioni si erano aggravate velocemente tanto da ...

Tentò di rapire una neonata a Milano - Donna condannata a 3 anni - : Per la 33enne originaria dell'Ecuador il pm aveva chiesto 4 anni e 6 mesi. Lo scorso luglio si era introdotta nella clinica Mangiagalli e aveva sottratto una bimba appena nata , prima di essere ...

Tentò di rapire una neonata a Milano - Donna condannata a 3 anni : Tentò di rapire una neonata a Milano, donna condannata a 3 anni Per la 33enne originaria dell’Ecuador il pm aveva chiesto 4 anni e 6 mesi. Lo scorso luglio si era introdotta nella clinica Mangiagalli e aveva sottratto una bimba appena nata , prima di essere bloccata. La ragazza aveva abortito e non sapeva come dirlo al ...

Tentò di rapire una neonata a Milano - Donna ecuadoriana condannata a 3 anni : La donna di 33 anni ecuadoriana imputata per aver tentato di rapire una neonata, a luglio scorso, alla clinica Mangiagalli di Milano, è stata condannata a 3 anni di carcere. Lo ha deciso la...

Bonucci : 'Donnarumma non pensi a Buffon. Alla Juve anni bellissimi' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per ...

Ora è allarme meningite a Cagliari - altri due casi : gravi un 21enne e una Donna di 40 anni : Il giovane è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità, l'altra paziente al Brotzu. Profilassi avviata per tutte le persone a loro vicine. Intanto restano stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico ricoverato da quattro giorni al Policlinico di Monserrato. Ma è emergenza dopo la morte del ventenne Cagliaritano.Continua a leggere

Riforma pensioni/ Movimento Opzione Donna contro Leonardi e i 63 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultime notizie. Movimento Opzione donna contro Leonardi e i 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:26:00 GMT)