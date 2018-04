Di Maio non molla | Cinque Stelle al governo | niente ci fermerà

Di Maio : «Ora un governo che rispetti la volontà popolare : non ci fermeranno» : Pasqua in famiglia (il prete dall’altare lo chiama «Luigi»), ma sui social il leader 5 Stelle parla di politica. E rivendica il 32% che lo rende «il più votato»: «Nessuno ci fermerà»

Di Maio a Pasqua con la famiglia. "Avanti su Governo che rispetti la volontà popolare. Non ci può fermare nessuno" : Un po' di riposo in famiglia per la Pasqua "è proprio quello che ci vuole prima di ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un Governo rispettando la volontà popolare". Lo afferma su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. "Siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 32% alle politiche di marzo e i sondaggi ci danno già oltre il 35%, se ci fermiamo un attimo a ...

Di Maio : “Equitalia sistema folle - va abolito di fatto e non solo di nome” : Le proposte del MoVimento 5 Stelle in tema di fisco e per il contrasto all'evasione fiscale: "Partiremo dall'abolizione di leggi inutili, va ripensato il rapporto coi cittadini".Continua a leggere

Di Maio - un po' capo politico un po' premier (pur non essendolo) - incontra Raggi e i consiglieri : "Roma Capitale nell'agenda di governo" : Sembra quasi che, nella sala degli Arazzi del Campidoglio, Luigi Di Maio si muova da premier. Prima della pausa pasquale il capo politico grillino ha incontrato Virginia Raggi e i consiglieri M5s. In questi giorni di attesa e di difficili trattative per formare il governo e prima ancora che inizino le consultazioni al Quirinale, l'aspirante premier grillino scrive e riscrivere il programma da presentare al capo dello Stato. Nei fatti un'agenda ...

Governo - Borgonzoni (Lega) : “Il Centrodestra ha ottenuto più voti - Di Maio non può dettare le regole” : Ospite degli studi di Omnibus (La7), la senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, commenta le parole di Luigi Di Maio sulle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella L'articolo Governo, Borgonzoni (Lega): “Il Centrodestra ha ottenuto più voti, Di Maio non può dettare le regole” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Castelli : Di Maio premier non è in discussione : Roma, 30 mar. , askanews, 'Vogliamo governare questo Paese per dare finalmente agli italiani le risposte che aspettano da 30 anni e vogliamo farlo con Luigi Di Maio premier, un candidato presidente ...

GOVERNO - SALVINI “VERTICE DI Maio DOPO PASQUA”/ Lega-M5s : “i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando” : GOVERNO, gelo e sfida M5s-Lega: SALVINI a Ischia, "stiamo ragionando con Di MAIO, vertice DOPO Pasqua". Casaleggio, "Di MAIO impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Di Maio pronto a lanciare il programma cui il Pd non può dire di no : ecco i 5 punti fondamentali : Orlando e Del Rio Un pacchetto di proposte difficilmente ignorabili da chi si definisce di sinistra", come ha sottolineato Lorenzo Fioramonti, ministro in pectore dell'Economia di un eventuale ...

Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : dialogo ok ma noi non subalterni : I Cinquestelle provano a portare avanti le loro "consultazioni", prima di quelle ufficiali al Colle. Il dialogo sul governo appare sempre difficile sull'incarico per la presidenza del Consiglio.

GOVERNO M5S LEGA? DI Maio-SALVINI - NODO PREMIERSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Governo - Di Maio : ci sono convergenze. Salvini : noi non subalterni - : Continua la dialettica tra il M5s e la Lega, possibile un incontro tra i due leader. Il Pd non partecipa agli incontri tra i capigruppo sul programma

Governo - Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : I Cinquestelle provano a portare avanti le loro "consultazioni", prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull'incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di voti del suo partito, ma Salvini non ci sta