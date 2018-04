Definitivo Oreo su LG G6 a giugno con tutte le funzionalità di LG V30? Il gran salto di

optimaitalia

(Di lunedì 2 aprile 2018) Buone notizie all'orizzonte per i possessori di LG G6 in attesa di? Per il loro smartphone la strada per il major update dovrebbe essere oramai in discesa e soprattutto si accompagnerebbe ad un vero e propriodi tipo software visto che lo smartphone in questione potrebbe ricevereo quasi ledel fratello LG. Cerchiamo di capire da dove vengono le ultime novità in merito al top di gamma.Il noto leaker @Ricciolo1, famoso su Twitter per la sua propensione su Twitter a fornire soprattutto anticipazioni hardware ma anche software sui dispositivi più diffusi, in queste ore ha cinguettato proprio in merito al telefono LG G6 parlando in primis dei tempi in cui giungerà l'aggiornamento. In realtà, l'informatore ha parlato di "grosso update" innon specificandone la versione ma è praticamente impossibile credere che non si tratti proprio di Android ...