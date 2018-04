Dazi su 128 prodotti americani Così la Cina risponde a Trump

La Cina contratracca : da oggi Dazi su 128 prodotti USA : Teleborsa, - La Cina non sta a guardare e, dopo i dazi imposti da Trump sui prodotti cinesi, del 25% su acciaio e del 10% su alluminio, annuncia l'entrata in vigore di extra tasse su molti beni ...

Al via da oggi i Dazi cinesi su 128 prodotti Usa : La Cina annuncia l’operatività dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale di 3 miliardi di dollari. È la risposta alla decisione Usa ai dazi su acciaio e alluminio. La Cina sollecita nel frattempo Washington «a revocare le misure protettive che violano le regole del Wto» e a «riportare i rapporti bilaterali sui relativi prodotti alla normalità»...

Dazi. Cina - stretta su 128 prodotti Usa : 04.57 La Cina annuncia da oggi dazi su 128beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale di 3 mld di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Usa Trump su acciaio e alluminio. La notizia è riportata in una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del WTO" e a "riportare i rapporti bilaterali sui ...

