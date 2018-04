Dazi - la stretta della Cina : La Cina ha introdotto oggi i Dazi su 128 prodotti made in Usa, come risposta alle decisioni in materia determinato imposte dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . Lo ha riferito il ministero ...

Dazi : Cina - operativa stretta su 128 prodotti Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dazi - la Cina : operativa la stretta su 128 prodotti Usa fra cui carne di maiale e frutta : Pechino - La Cina annuncia l'operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti , tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla 'mossa ...

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa : operativa stretta su 128 prodotti americani : La Cina ha annunciato l'operatività dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale 3 miliardi di dollari. E' la risposta alla mossa protezionistica ...

Dazi - stretta della Cina su 128 prodotti americani : colpite la carne di maiale e la frutta : La Cina annuncia l'operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla 'mossa protezionistica' ...

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa : al via la stretta su 128 prodotti americani : Guerra dei dazi, la Cina risponde agli Usa: al via la stretta su 128 prodotti americani Le misure americane decise da Trump hanno colpito l’import cinese in cento categorie commerciali. il ministero del Commercio sollecita Washington “arevocare le misure protettive che violano le regole del Wto” e a”riportare i rapporti bilaterali sui relativi prodotti allanormalità”. […]

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa : al via la stretta su 128 prodotti americani : Le misure americane decise da Trump hanno colpito l'import cinese in cento categorie commerciali. il ministero del Commercio sollecita Washington "arevocare le misure protettive che violano le regole del Wto" e a"riportare i rapporti bilaterali sui relativi prodotti allanormalità".

Guerra dei Dazi - Cina : operativa stretta su 128 prodotti Usa : La Cina ha annunciato l'operatività dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale 3 miliardi di dollari. E' la risposta alla mossa protezionistica ...

Dazi. Cina - stretta su 128 prodotti Usa : 04.57 La Cina annuncia da oggi dazi su 128beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale di 3 mld di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Usa Trump su acciaio e alluminio. La notizia è riportata in una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del WTO" e a "riportare i rapporti bilaterali sui ...

Dazi. Cina - stretta su 128 prodottu Usa : 04.57 Dazi. Cina,stretta su 128prodottu Usa La Cina annuncia da oggi dazi su 128beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale di 3 mld di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Usa Trump su acciaio e alluminio. La notizia è riportata in una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del WTO" e a ...