Laannuncia da oggisu 128beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per un totale di 3 mld di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Usa Trump su acciaio e alluminio. La notizia è riportata in una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del WTO" e a "riportare i rapporti bilaterali sui relativialla normalità".(Di lunedì 2 aprile 2018)