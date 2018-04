Dazi Cina | l' Italia ride

Dazi - la Cina risponde alla mossa di Trump : tassati 128 prodotti statunitensi. Aliquote anche su carne - frutta e vino : Nuove tariffe su carne e frutta. Non si fa attendere la risposta di Pechino alla politica di Donald Trump su acciaio e alluminio. La Cina ha annunciato l’operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari. Una risposta alla “mossa protezionistica” decisa dal presidente Trump, spiega una nota del ministero del Commercio. Le autorità cinesi ...

Dazi - Coldiretti : le misure della Cina contro gli Stati Uniti avvantaggiano il vino italiano : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le nostre esportazioni vinicole nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29% nell’anno: il dato emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’entrata in vigore dei superDazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati ...

La risposta della Cina ai Dazi decisi da Trump : Il governo cinese ha annunciato l'imposizione di tariffe su 128 categorie di prodotti importati dagli Stati Uniti: è il nuovo sviluppo della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti The post La risposta della Cina ai dazi decisi da Trump appeared first on Il Post.