Davis | primo allenamento per azzurri

Coppa Davis a Genova - primo allenamento per la nazionale italiana : Genova - primo allenamento a Genova per la nazionale italiana di Coppa Davis in vista della sfida contro la Francia che andrà in scena da venerdì a domenica. La squadra, capitanata da Corrado ...

LIVE Coppa Davis - Giappone-Italia in DIRETTA (domenica 4 febbraio) : Fabio Fognini contro Yuichi Sugita è sotto 2-5 nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, andranno in scena gli ultimi due singolari, che decideranno la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, affronterà Yuichi Sugita, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Taro Daniel. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale chiudere già con ...

Coppa Davis - primo turno : Fognini batte Daniel - Italia-Giappone 1-0 : Coppa Davis, primo turno: Fognini batte Daniel, Italia-Giappone 1-0 Con fatica, tanta e troppa, ma l’Italia porta a casa il primo punto contro il Giappone. Nel primo turno di Coppa Davis, a Morioka, Fabio Fognini ha la meglio di Taro Daniel dopo un incontro che si era complicato e poi rimesso in piedi: 6-4 3-6 […] L'articolo Coppa Davis, primo turno: Fognini batte Daniel, Italia-Giappone 1-0 sembra essere il primo su NewsGo.

Coppa Davis - Giappone-Italia 1-1 : Fognini conquista il primo punto - Seppi battuto da Sugita : Yuichi Sugita ha battuto Andreas Seppi nel secondo singolare della Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018. L'incontro è terminato 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 7-6/1 ed il Giappone si è ...

Coppa Davis - Giappone-Italia 0-1 : Fognini conquista il primo punto : 'Ma non ho più nulla da dimostrare: quello che sto facendo lo sto facendo per me e perché amo questo sport. Ci tenevo a conquistare questo punto perché volevo che Andreas entrasse in campo un pò più ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : trionfa al quinto set Fognini - primo punto per gli azzurri. Tra poco in campo Seppi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

